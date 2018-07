Mannheim. (pol/mün) Sowohl in der Nacht zu Samstag als auch am Sonntagfrüh musste die Feuerwehr in Mannheim-Neckarau brennende Autos löschen. Die Ursache für beide Feuer ist noch unklar, so die Polizei. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Am Samstagfrüh gegen 2.45 Uhr brannte ein Fiat Punto in der Rosenstraße, der vor einer Garage stand. Durch die Feuerwehr konnte der Brand zwar schnell gelöscht werden, am Fiat entstand jedoch Totalschaden in Höhe von etwa 8.500 Euro.

Am Sonntagfrüh gegen sechs Uhr brannte in der Waldhornstraße wieder ein Auto. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand der auf der Straße geparkte Smart bereits in Vollbrand. Auch dieses Fahrzeug ist ein Totalschaden. Durch das Feuer wurden ein daneben geparkter Fiat sowie eine Hauswand ebenfalls beschädigt. An dem Fiat entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro, an der Hauswand von etwa 5.000 Euro.

Die Bewohner des betroffenen Anwesens wurden angewiesen, während der Löscharbeiten Fenster und Türen geschlossen zu halten. Wegen Falschparkern konnte in der Feuerwehr nur schwer zum Brandort gelangen, berichtet die Polizei.