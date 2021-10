Mannheim. (RNZ) Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) hat die nächste offizielle Phase des Projekts "RABus" eingeläutet: Bei einem Pressetermin in Stuttgart enthüllte er das Design eines autonom – also fahrerlos – fahrenden Shuttlebusses. Im Zuge dieses Forschungsvorhabens wird der autonom fahrende Shuttlebus auch in Mannheims neuem Stadtteil Franklin unterwegs sein. Die für die Entwicklung der Konversionsflächen zuständige städtische Projektentwicklungsgesellschaft MWSP erweitert damit das bestehende Mobilitätsangebot, dessen Nutzung nun unter realistischen Bedingungen erprobt werden soll.

Hintergrund RABus ist ein Akronym und steht für "Reallabor für den Automatisierten Busbetrieb im ÖPNV in der Stadt und auf dem Land". Im Rahmen von RABus wird in Mannheim und in Friedrichshafen bis Ende 2023 ein weitgehend wirtschaftlicher ÖPNV-Betrieb mit elektrifizierten und automatisierten Fahrzeugen etabliert. Um das zu erreichen, sollen die Fahrzeuge im regulären Verkehr "mitschwimmen". Die Geschwindigkeit passt sich den vorgegeben Maximalgeschwindigkeiten an. Über eine Begleitforschung zu Akzeptanz, Wirtschaftlichkeit und technischen Lösungsansätzen ist auch die Wissenschaft in das Projekt eingebunden. Das Vorhaben wird vom baden-württembergischen Verkehrsministerium gefördert. rnz

"Autonom fahrende Shuttlebusse können die sogenannte letzte Meile abdecken und die Fahrgäste von ihrem Ausgangspunkt zu den Bus- und Bahnhaltestellen und wieder zurückbringen", erklärt Mannheims Erster Bürgermeister und ÖPNV-Dezernent Christian Specht in einer Mitteilung der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV). "Es freut mich ganz besonders, dass wir diese potenzielle Schlüsseltechnologie nun in Mannheim erproben können." Als Stadtteil der Zukunft forciere Franklin klimaschonende Mobilität, betont auch Achim Judt, Geschäftsführer der MWSP. Für die derzeit knapp 4000 Bewohner biete das Mobilitätskonzept bereits während der Ansiedlung ein vielfältiges Angebot und eine Vernetzung mit der angrenzenden Nachbarschaft. "Den ’RABus’ in dieses Mobilitätskonzept zu integrieren, stellt eine große Chance für uns als Entwicklungsgesellschaft dar", erklärt Judt.

Den derzeitigen Planungen zufolge sollen die ersten hochautomatisierten Busse zunächst noch mit menschlichen "Aufpassern" an Bord erstmals im Sommer 2022 durch Franklin rollen. Später sollen die Fahrzeuge, die auf einer zwei Kilometer langen Strecke zwischen der Haltestelle "Platz der Freundschaft" und insgesamt zehn Haltestellen im neuen Stadtteil hin und her pendeln, von einer eigens eingerichteten Leitstelle aus überwacht werden.

Bevor es losgehen kann, müssen in Franklin allerdings noch einige Vorbereitungen getroffen werden: Ab Anfang 2022 werden in dem Stadtteil zum Beispiel an verschiedenen Punkten entlang der Route kleine Magnetsensoren als Wegweiser für die Shuttlebusse eingebaut. Außerdem entstehen zehn temporäre Haltestellen, zwei kleine Wendeplätze, mehrere Lichtsignalanlagen sowie ein Depot für die beiden Shuttlebusse. Ende dieses Jahres werden die RNV, die MWSP und die Stadt die Bewohner bei einer Veranstaltung über das Projekt und den weiteren Zeitplan informieren. Es können sich auch Bewohner freiwillig melden, um das Angebot des autonom fahrenden Busses zu nutzen und von ihren Erfahrungen zu berichten.