Mannheim. (pol/mare) In der Nacht auf Mittwoch haben es Diebe in verschiedenen Stadtteilen auf Autos abgesehen gehabt. Das berichtet die Polizei.

Auf bislang unbekannte Weise wurde eine Mercedes-Limousine in der Glücksteinallee im Lindenhof gestohlen. Der Besitzer stellte am Mittwochmorgen gegen 7.40 Uhr den Diebstahl fest. Es handelt sich um eine schwarze C-Klasse mit dem Kennzeichen AC-Y 1984. Das Auto hat einen ungefähren Zeitwert von 40.000 Euro.

Ein zweiter Fall ereignete sich in der Dresdener Straße in Vogelstang. Hier versuchte ein Täter, zwischen 17 und 8.30 Uhr, einen schwarzen Porsche Cayenne zu stehlen. Er baute zunächst das Türschloss an der Fahrerseite aus und gelangte ins Innere des Wagens. Anschließend machte er sich am Sicherungskasten zu schaffen.

Letztendlich wurde der Porsche nicht gestohlen. Ob der Unbekannte bei der Tat gestört wurde oder sein Vorhaben einfach missglückt ist, ist noch nicht bekannt.

Die Frage, ob zwischen beiden Fällen ein Tatzusammenhang besteht, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 0621/1744444 zu melden.