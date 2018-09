Von Jan Millenet

Mannheim. Eine Autoaufbruchserie in Mannheim innerhalb weniger Tage hält die Polizei in Atem. Insgesamt wurden bislang rund ein Dutzend Autos aufgebrochen, allein in der Nacht von Samstag auf Sonntag knackten bislang unbekannte Täter vier Autos, klauten Navigationsgeräte und andere Wertgegenstände und hinterließen Schäden, die teilweise in den Tausend-Euro-Bereich gehen. Auch in Weinheim wurden vor kurzem erst mehrere BMW in einem Autohaus aufgebrochen. Gibt es einen Zusammenhang?

"Inwieweit die Fälle zusammenhängen, ist noch nicht klar", erklärte eine Sprecherin der Mannheimer Polizei auf RNZ-Nachfrage. Die Mannheimer Aufbruchserie könnte auch rein zufällig am Wochenende und den Tagen zuvor entstanden sein, so die Sprecherin. Dennoch sei die Häufung in Mannheim durchaus auffällig. Dieter Klumpp, ebenfalls Pressesprecher der Mannheimer Polizei, sieht deutliche Unterschiede zwischen den beiden Einbruchsserien.

Was die BMW-Einbrüche anginge, gebe es eine riesige Steigerungsrate an Vergehen dieser Art im letzten Jahr. Die vermutlich organisierten, laut Klumpp meist osteuropäischen Diebesbanden haben es besonders auf die Navi-Geräte der bayerischen Karossen abgesehen. Auch Lenkräder stehen im Fokus der Täter. "Dieses Jahr sieht es etwas besser aus, wobei es mit den sieben Autoeinbrüchen in Weinheim vergangener Woche auf dem Gelände eines Händlers wieder zu einer deutlichen Steigerung kam", so Klumpp.

Auch bei den Taten im Stadtbereich Mannheim wurden Navigationsgeräte geklaut. "Dabei handelt es sich aber um die netten mobilen Geräte, die man an die Scheibe klebt", erklärte der Beamte. Ansonsten ließen die Ganoven auch alles andere mitgehen, was einen Wert habe. "Daher müssen wir davon ausgehen, dass es sich beim größten Teil der Diebstähle um Beschaffungskriminalität beziehungsweise die Finanzierung des Drogenkonsums handelt", so Klumpp. In der Regel seien das Einzeltäter. Es handle sich dabei um ein ständiges Auf und Ab.

Am Sonntag nun hat die Polizei einen mutmaßlichen Autoaufbrecher geschnappt. Inwieweit der 42-Jährige mit der ganzen Serie in Verbindung gebracht werden kann, müsse nun allerdings erst ermittelt werden, sagte der Pressesprecher. "Doch in dem Fall geht es genau in diese Richtung." Der Mann, der in der Neckarstadt aufgegriffen wurde, sei Drogenkonsument und finanziere mit dem Autoknacken wahrscheinlich einen Teil seines Lebensunterhalts.

Er steht im dringenden Verdacht, versucht zu haben in der Bürgermeister-Fuchs-Straße Autos aufzubrechen. Nach Zeugenangaben habe er mit einer Taschenlampe in mehrere Autos geleuchtet und an den Fahrzeugen hantiert. Bei seiner Festnahme trug der 42-Jährige Arbeitshandschuhe und hatte außer der Taschenlampe auch einen Nothammer, zum Einschlagen von Autoscheiben, dabei. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten unter anderem ein Handy der Marke Samsung, zwei mobile Navigationsgeräte des Herstellers Tomtom, einen schwarzen Schirm in einem Lederetui sowie zwei weiße W-Lan-Verstärker. Ob die sichergestellten Gegenstände aus Diebstählen stammen, ermittelt die Polizei.

Dass sich die Autofahrer in Mannheim in der nächsten Zeit verstärkt Sorgen machen müssen, wollte Dieter Klumpp so nicht sagen. Dennoch könne jeder Einzelne etwas tun, um sich Autoknacker vom Leib zu halten. "Ein mobiles Navigationsgerät sollte man nicht unbedingt an der Scheibe hängen lassen", sagte er. Ebenfalls sei es nicht ratsam, Handtaschen auf dem Beifahrersitz stehen zu lassen. Handys in der Mittelkonsole laden potenzielle Kriminelle ebenso ein, sich Zugang zum Auto zu verschaffen. Und das gehe oft recht schnell. "So ein Auto ist kein sicherer Ort, um Wertgegenstände zu lagern." Die Autoknacker würden mit Sicherheit vor ihrem Einbruch in die Autos schauen.

Der Verkauf der Beute auf dem Schwarzmarkt dürfte, wie der Polizist schätzt, nicht wirklich lukrativ sein. "Sie bekommen für ein mobiles Navi wahrscheinlich nicht einmal die Hälfte des eigentlichen Werts, sondern wesentlich weniger." Und so brauche ein Dieb die entsprechende Masse an Beute, damit es sich für ihn lohne - vor allem, wenn er damit seine Drogensucht finanzieren muss. "Dementsprechend geht diese Klientel auf Diebestour." Offensichtlichen "Einladungen" folgten sie dabei gerne.