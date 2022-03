Kreative Ideen für Nutzung und Aussehen des Stadthauses N 1 sind derzeit in einem Raum der ÖVA-Passage an den Planken zu sehen. Foto: Partner

Von Marco Partner

Mannheim. Was wird aus dem Stadthaus? Nachdem der geplante Abriss samt Neubau durch den Denkmalschutz gestoppt wurde, scheint etwas Ernüchterung und Ratlosigkeit eingekehrt zu sein. Eine Schaufensterausstellung in den Planken aber hebt diese Visionsstarre nun auf. Architekturstudierende haben kreative Pläne entworfen, was mit dem 1991 errichteten Gebäude in N 1 passieren könnte. Stadtgarten, Spaßhaus, Skatepark: Letztlich ist zu erwarten, dass sich keiner der Entwürfe durchsetzt. Und doch werfen sie ein unerwartet positives Licht auf das wohl umstrittenste Bauwerk der Stadt.

Claudia Schmidt von der Hochschule München befasste sich gerade mit der Zukunft des Kaufhausgebäudes im N 7 als sie vom "kontroversesten Gebäude Mannheims" erfuhr. "Das ist immer gut", sagt die Architekturprofessorin und ließ ihre Studierenden auf den Bau aus der Postmoderne los. Nahezu parallel rief auch Alexander Bartscher von der Technischen Universität Kaiserslautern einen Ideenwettbewerb bei seinen Hochschülern aus. "Was kann man tun, mit dem gestrandeten Wal im Herzen der Stadt?", fragt sich der Architekt.

Für Jörg Schrader vom Verein Mannheims Ort für Architektur (Mofa) sind das Indizien, dass das Stadthaus auch außerhalb Mannheims einen wie auch immer gearteten Reiz ausübt. "Es ist ein Nutzungshybrid mit funktionalen Problemen. Dabei befindet es sich in prominenter Lage am Paradeplatz, wo Planken und Breite Straße zusammenfinden", betont er. Und damit die Arbeiten der Studierenden nicht einfach in den Archiven landen, bringt Mofa sie nun in einer Schaufensterausstellung in der ÖVA-Passage in P 7 zusammen.

Drei Hauptprobleme haben Claudia Schmidt und ihre Studierenden ausfindig gemacht: der ungeklärte Eingangsbereich, die nur nach innen ausgerichteten Geschäfte und der fehlende, öffentliche Dialog. Ursprünglich sollten die Podiumstreppen am Paradeplatz das erste Obergeschoss als Hauptetage hervorheben. Nachträglich wurde jedoch ein Eingang im Erdgeschoss geschaffen und die Grundidee ad absurdum geführt. "Es wurden viele Verschlimmbesserungen vorgenommen. Man muss sich richtig in das Gebäude reinkämpfen, bis man in der Bibliothek ist", findet Architekt Alexander Bartscher.

"Der Baukörper ist für ein Einkaufszentrum zu klein", verdeutlicht Schmidt außerdem. Wären die Geschäftszugänge aber wie bereits beim Historischen Kaufhaus nach außen gedreht, könnte sich viel mehr städtisches Leben in den Arkaden abspielen. "So sind sie nach innen geklappt, wodurch im öffentlichen Raum gar nichts passiert", sagt die Architektin, die zudem darauf hinweist, dass die Bauten von 1724 und 1991 jeweils "von oben" entschieden und der gleiche Fehler nicht ein drittes Mal begangen werden sollte.

Die bis zum 28. April zu sehende Entwurfsausstellung symbolisiert nun einen guten Start für den öffentlichen Diskurs. Die architektonischen Konzepte lesen sich als überraschendes Statement für den Erhalt, für die Weiterentwicklung und Transformation im Bestand. Ein Spaßhaus mit Boulderhalle, Paintball-Area, Kino, Künstleratelier und reaktiviertem Turm-Café schwebt einem Studenten vor. Franziska Kraus aus München entwarf hingegen einen prachtvollen Stadtgarten, dank welchen man auch bei schlechtem Wetter im Grünen spazieren gehen kann – und hob dabei die bereits bestehenden Gläserfronten noch besonders hervor.

Grün ist ohnehin ein wiederkehrendes Motiv: Auch ein Gewächshaus mit Urban-Farming-Bereich samt Streetfood-Markt und Jugendzentrum könnte die Zukunft des Stadthauses sein. Oder ein Skatepark mit zusätzlichen Wohnungen, welche die bereits vorhandene Gerüstverkleidung als Balkone und zur Außenbepflanzung nutzen. Das war laut Ludwig Schwöbel ursprünglich sogar vorgesehen, "aber die Sprinkleranlage wurde wohl vergessen", gibt sich ein Mitwirkender von einst bei der Ausstellung zu erkennen.

1986 arbeitete der Architekt für "Stadthaus-Vater" Carlfried Mutschler. "Ich bin also mit Schuld daran, dass es so dasteht", gesteht er. Dass man damals zur Finanzierung in einem eigentlich rein städtischen Gebäude viel gewerbliche Nutzung reinzupressen versuchte, sieht er als Grundübel für die Entwicklung an. Die Verbesserungsvorschläge der Studierenden empfindet Schwöbel nicht als Beleidigung. "Eher als Zeichen, dass das Gebäude auf seine Art unverwechselbar ist", betont er.

Was aber tun? Professor Björn Martenson von der Hochschule München empfindet es als "gesellschaftliches und ökologisches Unding", dass ein gerade erst 31 Jahre altes Gebäude als Abrisskandidat gehandelt wird. "Man darf es nicht aus Unwillen der Auseinandersetzung platt machen", betont er. Die Entwürfe der Studierenden zeigten, welches Potenzial in dem Gebäude schlummert, das ursprünglich ein Haus für die ganze Stadtgesellschaft sein sollte – und es immer noch werden kann.