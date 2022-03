Mannheim. (ven) Die Vorgabe war einfach: "Kontrolliert wird alles, was einen Motor hat." Die Beschäftigten des Polizeipräsidiums hatten beim europäischen Aktionstag Speedmarathon alle Hände voll zu tun. "Wir haben alle Geschwindigkeitsmessgeräte im Einsatz", erklärte Pressesprecher Michael Klump. Den Anfang machte eine Kontrolle auf der Südtangente nahe dem Schloss in Richtung Innenstadt.

Zwei Beamte peilten die einfahrenden Fahrzeuge in die sogenannte "Badewanne" auf der B 36 mit einem Lasermessgerät an. Kurz vor dem Schild gilt auf dem jüngst zur "Helmut-Kohl-Straße" umbenannten Abschnitt noch Tempo 50. "Aber wir kontrollieren erst die Geschwindigkeit nach dem Schild", so einer der beiden Beamten am Lasermessgerät. Auf der Zufahrt in die "Badewanne" in Richtung Eisstadion im Friedrichspark wird die Geschwindigkeit aufgrund der seit rund einem Jahr aktuellen Baustelle auf der Konrad-Adenauer-Brücke auf 30 heruntergesetzt.

Eine Begrenzung, die sich noch immer nicht bei allen Verkehrsteilnehmern heruntergesprochen zu haben scheint, denn sowohl die beiden Kollegen an der Geschwindigkeitsmessung, als auch die rund 200 Meter entfernten Kollegen an der Kontrollstelle hatten alle Hände voll zu tun. Der Standstreifen mit den vier Kontrollstellen unterhalb des Brückenzubringers waren praktisch dauerhaft belegt. "Wenn wir ein Auto schon herausgewunken haben, dann kontrollieren wir auch ganzheitlich", so Klump.

Das bekam der Fahrer eines Kleintransporters zu spüren, dessen Reifenprofil schon deutlich abgefahren war. "Was soll ich sagen: Die Beamten haben ja recht. Und die Kontrolle dient letztlich der Verkehrssicherheit", gab sich der Fahrzeugführer zerknirscht. Überhaupt überwog bei der Befragung der ertappten Fahrer die Einsicht – zumindest in Anwesenheit der Beamten. "Es geht uns nicht um eine Drangsalierung, sondern um eine Sensibilisierung", erklärte Klump den Einsatz. Gerade bei Unfällen mit schweren und manchmal sogar tödlichen Personenschäden sei überhöhte Geschwindigkeit nach wie vor die Hauptursache. "Bei reinen Sachschäden ist die Geschwindigkeit auf den hinteren Rängen, aber je schwerer die Unfallfolgen sind, desto weiter rückt die Geschwindigkeit als Grund nach vorne." Deshalb habe man sich für die Überwachungsaktionen auch auf Unfallschwerpunkte konzentriert.

"Wir machen Anhaltekontrollen", erklärte Klump. Kontrollen also, bei der die Fahrzeugführer unmittelbar mit dem Fehlverhalten konfrontiert werden. "Das hat eine bessere Wirkung als ein Brief vier Wochen später, bei dem man oft noch nicht einmal mehr weiß, wo man an diesem Tag unterwegs war." Außerdem können so im Sinne der Verkehrssicherheit zugleich auf den Konsum von Alkohol und Drogen oder auch auf andere Vergehen kontrolliert werden.

Dass der Polizei der Erziehungseffekt tatsächlich das Wichtigste war, verdeutlichte die Art der Messung: "Wir messen per Lasergerät." Dabei blitzte es nicht, Fahrzeugführer und Kennzeichen wurden nicht erfasst, sondern lediglich die Geschwindigkeit festgehalten und an die "Nachhut" weitergegeben. Deshalb waren auch gleich zwei Akteure am Messgerät eingesetzt. "Einer misst und einer ist Zeuge." Beim Verkehr auf der B36 und der begrenzten Abstellfläche kam daher so mancher Kraftfahrer ungeschoren davon. "Aber wir wollen gar nicht alle erwischen, sondern nur ein Bewusstsein schaffen", betonte Klump. Und das werde auch erreicht, wenn bei einer Kolonne nur das vordere Fahrzeug herausgewunken wurde. "Dann machen sich auch die Leute in den Fahrzeugen dahinter Gedanken."

Info: Der Speedmarathon wird vom europäischen Verkehrspolizei-Netzwerk "Roadpol" koordiniert. Es hat das Ziel, die Sicherheit auf europäischen Straßen zu verbessern und plant hierzu jedes Jahr europaweite Verkehrsüberwachungsaktionen.