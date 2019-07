Streetart-Künstler haben mit Kindern die öffentliche Toilette am Neumarkt bemalt. Foto: Gerold

Mannheim. (oka) Der Neumarkt ist der zentrale Platz in der Neckarstadt-West. Die Aufenthaltsqualität ist jedoch verbesserungswürdig. Das hat die Stadtverwaltung längst erkannt und im Rahmen der Lokalen Stadtentwicklung (LOS) ein Projekt zur Umgestaltung gestartet, das Neumarkt und Neckarvorland betrifft.

Damit der Neumarkt attraktiver für die Bürger wird, sind jetzt die Autos verbannt und ein Teil der Parkplätze vor der Neckarschule in öffentlichen Raum umgewandelt. Eine Ausgleichsfläche befindet sich in der am Neckar entlang führenden Dammstraße, wo ein etwa 650 Quadratmeter großes Areal als Parkfläche vorgesehen ist. Als Abgrenzung dienen keine Poller, sondern Sitzbänke und Blumenkübel.

In der Dammstraße sind die Markierungsarbeiten für die Neuordnung der Parkflächen fertig, so dass es künftig 74 Parkplätze, statt bisher 44 gibt. In der Dammstraße wird zudem eine durchlaufende 30er-Zone eingerichtet und die Beleuchtung erneuert. Zudem werden neue Beleuchtungsmasten entlang des Neckardammwegs installiert. Die Arbeiten sollen bis Mitte Juli abgeschlossen sein.

Die frei gewordene Fläche auf dem Neumarkt soll künstlerisch gestaltet werden. Derzeit findet dazu ein Wettbewerb mit lokalen Künstlern aus dem Stadtteil statt. Um die Bewohner in den Gestaltungsprozess mit einzubeziehen, werden die Entwürfe ausgestellt. Die Anwohner können per Stimmzettel über den Gewinner entscheiden. Die Umsetzung erfolgt ab August.

Bei der LOS spielt nicht die Gestaltung des Freiraums eine entscheidende Rolle. Im Februar wurden die Räume der ehemaligen Sparkasse in der Mittelstraße als offene Werkstatt genutzt, um mit Flüchtlingen, Künstlern des Einraumhauses sowie Jugendlichen aus der Neckarstadt-West besondere Stadtmöbel zu bauen. Die entstandenen bunten Stadtbänke sind untypisch in ihrer Form, außerordentlich in ihrer Größe und ebenso vielfältig wie die Bewohner der Neckarstadt-West. Die erste Bank steht jetzt vor dem Bürgerhaus.

Der Neumarkt gehört wie der Paradeplatz oder auch die Breite Straße im Bereich der Stadtbahn-Haltestelle Abendakademie zu einem der Trinker-Treffpunkte der Stadt. Anwohner des Neumarkts haben sich wiederholt über das "Wildpinklen" beschwert. Um dem Einhalt zu gebieten, wurde nun eine öffentliche Toilette aufgebaut. Dabei handelt es sich um eine mobile sogenannte Trockentoilette mit zwei Kabinen.

Während einer sechsmonatigen Testphase sollen Standort, Nutzung und Akzeptanz im Stadtteil erprobt werden. Sollte der Test positiv ausfallen, könnte eine öffentliche Toilettenanlage auf Dauer installiert werden. Das Streetart-Kollektiv "Studio 68" hat mit Kindern der Nachbarschaft in einem zweitägigen Workshop die Holzverkleidung der temporären Toilette bemalt.