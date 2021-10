Von Marco Partner

Mannheim. Als Ulrich Nieß Anfang der 1980er-Jahre noch Geschichtsstudent war, recherchierte er zum Schwarzen Tod. "Aber Seuchen wie die Pest schienen mir sehr weit weg vom eigenen Leben zu sein. Eine Covid-19-Pandemie lag außerhalb meiner Vorstellungskraft", sagt der heutige Leiter des Marchivum. Atemmaske, Ausgehverbote, Lockdown oder Quarantäne sind keine abstrakten Begriffe mehr – und die historischen Plagen plötzlich verständlicher. Wie aber gingen die Menschen früher mit den Infektionskrankheiten um, welche Maßnahmen wurden ergriffen und wie Ursachenforschung betrieben? Mit dem Vortrag "Epidemien heute und damals" blickte das Stadtarchiv zurück, aber auch nach vorne.

An den Pestbuckel von einst erinnert heute nichts mehr. Die Schanzenstraße im nördlichen Jungbusch war das Zentrum des Massengrabs von 1666, als der Schwarze Tod in die Quadrate kam, und ein Drittel der Bewohner dahinraffte. "Es ist kein Totenregister überliefert, aber wir gehen bei einer Bevölkerung von 6000 Menschen von 2000 Toten aus", erklärt Stadthistoriker Michael Caroli. Bereits ein Jahr zuvor fiel einem Ratsherren auf, dass überraschend viele kranke Soldaten, die auf einem Strohhaufen am Rhein lagen, verstarben. "Also ließ man das Stroh verbrennen, man ging davon aus, dass es an verpesteter Luft, am Gestank des Strohs lag", so Caroli.

Es half wenig: Ein Jahr später erhalten die Totengräber eine "außerordentliche Zahlung", bekommen eine "Stadtschippe" in die Hand gedrückt, und müssen die Leichen möglichst "apart" von der Bewohnerschaft bestatten. Also da, wo Mannheim damals endete: Von den K-Quadarten bis zum Jungbusch wurden die ansteckenden Toten verscharrt – und den Bestattern eine Ausgangssperre verhängt. "Sie mussten isoliert in provisorischen Hütten am Rande der Stadt leben oder sich in Quarantäne begeben", erzählt der Stadthistoriker.

Die Häuser der Toten und Kranken wurden mit Fahnen gekennzeichnet, das Leben stark eingeschränkt und feiernde Wirtshäuser abgemahnt – bis der Spuk irgendwann vorüber war. "Die Pest war vorbei, die Angst aber blieb", betont Michael Caroli. Sogar als 1770 in Polen die todbringende Seuche wieder ausbrach, wurden in der Kurpfalz Sicherheitsvorkehrungen getroffen.

Doch das nächste Unheil kam über einen anderen Übertragungsweg. "Die Cholera ist die gefürchtete Seuche des 19. Jahrhunderts", stellt Caroli klar. 1832 wurde auf dem Rhein der Verkehr eingeschränkt. Schiffe, die aus möglichen Cholera-Gebieten kamen, mussten eine gelbe Flagge führen und den Kontakt zu den Uferbewohnern meiden. Einreisende mussten sich einer knapp zweiwöchigen Quarantäne unterziehen. 1848 gab es in Mannheim die erste offizielle Cholera-Tote: eine Schweizerin, die in einem Gasthaus in G5 abgestiegen war. Kurz vor ihrer Rückreise verstarb sie im damaligen Krankenhaus in R5. "In der westlichen Unterstadt hatte sich die Epidemie ausgebreitet", sagt Caroli, und relativ schnell wird eine Korrelation mit den sozialen Verhältnissen festgestellt. Die Betroffenen hausen meist in schlechten Wohnungen, sind Tagelöhner, Dienst-, Fabrik- oder Freudenmädchen und leben in Armut. "Es waren einfache Leute, die eng zusammenlebten. Teilweise wurden ganze Familien ausgerottet."

Die ärztlichen Behandlungen waren von mäßigem Erfolg. 369 Tote und circa 700 Infizierte bei einer Einwohnerzahl von 24.000 sind in den Archiven vermerkt. Die Infektionswege blieben damals ungeklärt, man ging von Miasmen, also schlechter Luft aus. Erst 30 Jahre später erbrachte Robert Koch den Nachweis, dass ein Bakterium der Übeltäter der Erkrankung ist.

Heute sind Viren und Bakterien dank Elektromikroskopen schnell erkenn- und erforschbar. Und dennoch konnte das über den Globus rollende Coronavirus kaum aufgehalten werden. "Es hat sich wahnsinnig schnell ausgebreitet", zeigt Virologe Thomas Miethke die Schattenseiten der modernen Welt auf. 230 Millionen Corona-Fälle zählt man weltweit, davon 4,7 Millionen tödlich.

"Eine Krankheit zu verhindern, ist besser, als sie zu behandeln", plädiert der Direktor für medizinische Mikrobiologie am Uniklinikum für eine Impfung. Nicht nur zum Selbstschutz, sondern auch zum Erlangen der Herdenimmunität. Denn immer noch sei kein Medikament gegen Covid-19 auf dem Markt, könnten nur die Symptome lediglich mit Beatmungsgerät und Co. behandelt werden.

Und eins ist auch klar: Sars-CoV-2 wird kaum die letzte Epidemie sein – und jede noch so moderne Medizin kein Allheilmittel. "Je stärker die Menschen in Urwälder vordringen, desto eher können für Viren passende Ereignisse gefunden werden. Wir können künftige Pandemien wohl am besten durch Vermeidung des Kontakts zu Wildtieren verhindern, indem wir nicht auf neue Viren stoßen", erklärt der Experte.