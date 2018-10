Von Jan Millenet

Mannheim. Eigentlich wollte er so etwas wie einen Gnadenhof für Tiere eröffnen. "Doch das Risiko, dass es nicht klappt, war zu hoch", sagt Samuel Schäfer. Dennoch stand für den Mannheimer eins fest: Er möchte Tieren helfen. So kam ihm die Idee zu "Airliner4Animals". Es ist ein Verein, der andere gemeinnützige Vereine, die sich für das Wohl von Tieren einsetzen, finanziell unterstützt - und das weltweit. Diesen Monat landete Schäfer mit "Airliner4Animals" auf Platz drei beim Deutschen Tierschutzpreis, der ihm in Berlin verliehen wurde.

"Eines Tages kam er nach Hause und erzählte, dass er so viel tierisches Leid sehe und etwas dagegen unternehmen möchte", erinnert sich Guido Schäfer noch ganz genau. Er ist Samuel Schäfers Mann und Gründungsmitglied des Vereins. Als Flugbegleiter einer großen deutschen Airline ist Samuel Schäfer in der ganzen Welt unterwegs und sieht immer wieder leidende und verwahrloste Tiere. Und so wird auch klar, warum der Verein "Airliner" im Namen hat. Denn Samuel Schäfer warb vor allem bei seinen Kollegen um Unterstützung. "Wir Flugbegleiter haben viel Charme und können begeistern und überzeugen", sagt er lachend.

Mitmachen dürfe allerdings jeder, der sich für den Tierschutz einsetzen möchte, betont der 39-jährige Samuel Schäfer. Er und sein Mann sind für jede Unterstützung dankbar, sei es als Vereinsmitglied, als Spender oder als Projektpate. "Die tierischen Schicksale berühren mich immer wieder. Und oft werden sie von uns Menschen verursacht", erklärt der Flugbegleiter. Es gehe ihm deshalb darum, das Leid der Tiere zu lindern. Tierfreunde sind die beiden quasi schon von Haus aus, denn sie haben selbst zwei Hunde.

"Airliner4Animals" ist erst zwei Jahre alt, hat aber bereits um die 400 Mitglieder und unterstützt zehn Projekte. Unter anderem bekommt der Tierschutzverein Kelsterbach, der sich um gerettete und teils verletzte Wild- und Kleintiere kümmert, regelmäßig Geld. Ebenso die Tierhilfe "Angel da Relva", ein Kastrations- und tierärztliches Versorgungsprojekt, das sich vorrangig frei lebenden Katzen und Hunden auf den Azoren angenommen hat.

Unterstützung wandert auch nach Afrika zu den "Sanparks Honorary Rangers (K9)", einer speziellen Hundetruppe, die beim Kampf gegen die Wilderei und der Rettung von Elefanten und Nashörnern eingesetzt wird. Seit Juli haben die "Airliner" eine Patenschaft für einen Elefanten in Thailand übernommen, der sich im ersten Elefantenkrankenhaus befindet, in dem Beinprothesen für die Dickhäuter hergestellt werden.

Das Ziel von "Airliner4Animals" sei, so die Schäfers, den Vereinen nicht nur eine einmalige finanzielle Unterstützung zukommen zu lassen. Sie erhalten über einen längeren Zeitraum pro Quartal einen bestimmten Betrag. "Außerdem haben wir auch einen Notfalltopf, falls eine Organisation akut Hilfe braucht", so Samuel Schäfer. Besonders wichtig sei ihnen, dass die Fördergelder zu 100 Prozent bei den jeweiligen Initiativen ankommen. Dafür sorgen unter anderem die Projektpaten. Die Flüge zu den Projekten werden aus der eigenen Tasche bezahlt.

Bei Samuel und Guido Schäfer hat sich seit der Gründung von "Airliner4Animals" einiges im Leben verändert. Sie haben nicht nur jede Menge mehr zu tun. "Samuel ist Veganer geworden", erzählt sein Mann und fügt fast entschuldigend hinzu: "Ich schaffe das bis jetzt nicht." Beide sehen mit ihrem Verein eine echte Chance für geplagte Tiere. "Deshalb sind wir dankbar für jedes Mitglied."

Info: www.airliner4animals.de