Von Gerhard Bühler

Mannheim. Nach den Plänen der Stadt Mannheim werden im neu entstehenden Stadtteil Franklin in nicht allzu ferner Zukunft einmal rund 9000 Einwohner leben. Um das gesamte 145 Hektar große Wohngebiet besser für den ÖPNV zu erschließen, wird nun eine innovative Lösung getestet. Ziel ist es, dass ein selbstständig und automatisiert fahrender Mini-Bus auf der "letzten Meile" bis zur Haustür den Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr herstellt.

Ende 2017 wurde die Vereinbarung zur Umsetzung des Pilotprojektes vom Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN), der städtischen Entwicklungsgesellschaft MWSP und der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) unterzeichnet. Als Projektkosten wurden rund 650.000 Euro genannt. Mit Beginn des neuen Jahres hat das Projekt Fahrt aufgenommen. Derzeit werden in einer ersten Phase die Zulassung des Elektro-Fahrzeugs vorangetrieben und die technischen Voraussetzungen für dessen Betrieb geschaffen. Dazu gehört zum Beispiel die Infrastruktur für das Aufladen der Batterie.

Entwickelt wird aktuell auch eine App, auf der Nutzer Informationen zum Pilotprojekt abrufen können. In den ersten drei Monaten soll der vernetzte und automatisiert fahrende Bus noch keine Passagiere befördern. "In der eigentlichen Testphase ab dem Frühjahr 2019 startet dann der Betrieb mit Fahrgästen", nennt Lea Schmitt, Projektbetreuerin der MWSP, den angestrebten Zeitplan. Über den gesamten Zeitraum des Testbetriebs werde ein sogenannter Operator im Fahrzeug anwesend sein, der jederzeit in der Lage sei, das Fahrzeug anzuhalten oder die Fahrzeugsteuerung manuell zu übernehmen, macht ein RNV-Sprecher deutlich. Erklärtes Ziel nach erfolgreicher Testphase ist es, beim anschließenden Betrieb grundsätzlich ohne Fahrer auszukommen.

Als Zukunftsvision ist angedacht, den autonom fahrenden RoboShuttle "on demand" einzusetzen, also dann, wenn ein Fahrgast Bedarf anmeldet. Aber: Bevor man sich solch komplexen Aufgabenstellungen widmet, gehe es im Moment zunächst einmal um die Bewältigung einfacher Strecken, betont Schmitt. Geplant ist zunächst eine circa 1000 Meter lange Verbindung des Platzes der Freundschaft mit der Haltestelle der Bahnlinie 5 über die Abraham-Lincoln-Allee und George-Washington-Straße, zweier wichtiger Erschließungsstraßen in Franklin. Die für das Projekt benötigten elektrisch betriebenen Mini-Busse, die sich ohne Fahrer auf den Straßen bewegen können, gibt es bereits. Von VRN und RNV wurde vor über einem Jahr ein französisches Fahrzeugmodell vorgestellt, das in seinem Inneren sechs Sitz- und sechs Stehplätze bieten konnte. Erreicht wurde ein maximales Tempo von 20 km/h.

Ein Prototyp eines baden-württembergischen Fahrzeugentwicklers durchläuft derzeit nach erfolgreichem Test das Zulassungsverfahren, die Serienfertigung wird vorbereitet. "Bei der Auswahl des Fahrzeugs ist eine Entscheidung noch nicht gefallen", nennt Schmitt den derzeitigen Stand. "Mit dem Angebot von RoboShuttles in einem bedarfsorientierten ÖPNV ‚auf Bestellung‘ lassen sich in Zukunft Gebiete erschließen, in denen ein klassischer Linienverkehr unrentabel wäre. Deshalb wollen wir frühzeitig die Möglichkeiten dieser Zukunftstechnologie bei der Erschließung von Franklin ausloten", betont RNV-Geschäftsführer Martin in der Beek die großen Chancen.

Der VRN erhoffe sich von dem Pilotbetrieb des RoboShuttle wichtige Erkenntnisse über die Durchführbarkeit und Akzeptanz solcher alternativen Verkehrskonzepte, schließt sich VRN-Geschäftsführer Volkhard Malik an. Zum Test-Projekt soll daher auch eine begleitende Untersuchung der Akzeptanz eines solchen Angebots gehören.

Wie es auf Franklin nach der Testphase weitergeht, ob und wann der E-Shuttle danach seinen regulären Betrieb aufnehmen wird, können die Verantwortlichen derzeit noch nicht abschließend beantworten.