Mannheim. (pol/mare) Ein 82-jähriger Fahrradfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am Freitag gegen 11.35 Uhr am Mannheimer Marktplatz tödlich verletzt. Der Radfahrer war in Höhe des Quadrats G1 auf dem Radweg unterwegs und plötzlich nach links auf die Fahrbahn abgebogen, berichtet die Polizei. Dabei wurde er von einem in gleicher Richtung fahrenden Opel eines 79-jährigen Fahrers erfasst.

Der Radfahrer prallte dabei mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde er in eine Klinik eingeliefert, wo er kurz nach 15 Uhr seinen Verletzungen erlag.

Die weiteren Unfallermittlungen führt der Verkehrsdienst Mannheim, der für Zeugen unter der Rufnummer 0621/174-4222 erreichbar ist.

Update: Freitag, 18. September 2020, 21.16 Uhr