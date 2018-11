Mannheim. (pol/mare) Die Polizei bittet um Mithilfe: Seit Freitagmorgen ist der 66-jährige Horst Hans F. verschwunden.

Am Freitagmorgen verließ der 66-Jährige laut Polizei gegen 5 Uhr eine Pflegeeinrichtung in den E-Quadraten. Bisherige Ermittlungen und Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen ergebnislos. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen könnte sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befinden.

Der vermisste Horst Hans F. Foto: Polizei

Horst Hans F. wird wie folgt beschrieben: etwa 1,70 Meter groß, schmale Gestalt, hageres Aussehen, braune, kurze Haare. Er trug eine dunkle Hose und eine braune Jacke.

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des 66-Jährigen geben können, werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst unter Telefon 0621/1744444 in Verbindung zu setzen.