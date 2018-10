Mannheim. (dpa-lsw) Bei einem Feuer in einer Wohnung in der Mannheimer Oststadt ist eine 64 Jahre alte Frau gestorben. Die Feuerwehr sei am Samstagvormittag zu dem Zimmerbrand in der Lameystraße ausgerückt und habe während der Löscharbeiten im Obergeschoss die Tote geborgen, teilte die Polizei mit. Den Ermittlungen zufolge handelt es sich um die pflegebedürftige Bewohnerin. Der Sachschaden beträgt nach einer ersten Schätzung rund 10.000 Euro. Die Ursache des Feuers war zunächst nicht bekannt.