Mannheim. (pol/mare) Hunderttausende haben am Samstag beim Stadtfest gefeiert. Und zwar überwiegend friedlich, wie die Polizei mitteilt.

Die Zwischenbilanz ist positiv. Laut Veranstalter hätten zum Auftakt am Freitag etwa 100.000 Menschen rund um den Wasserturm, die Planken und den Paradeplatz bis in die frühen Morgenstunden gefeiert. Erstmals war zudem im Bereich des Münzplatzes beim Stadtquartier in Q6/Q7 eine Bühne aufgebaut. Auf den Kapuzinerplanken fand zudem ein Kinderfest statt. Im "Schneckenhof" des Mannheimer Schlosses veranstaltete ein regionaler Radiosender eine Party.

Aufgrund des Besucheransturms wurde ab etwa 20.30 Uhr der Friedrichsring in Höhe des Maritimhotels in Richtung Luisenring gesperrt, in Richtung Hauptbahnhof wurde lediglich eine Spur für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Um 23.45 Uhr wurden die Sperrungen wieder aufgehoben.

Ansonsten verlief das Fest bislang ausgesprochen ruhig und harmonisch. Lediglich zehn Platzverweise sprach die Polizei bisher aus. Straftaten, wie Beleidigungen, Diebstähle und Körperverletzungen wurden nur wenige registriert. Darüber hinaus wurde der Bereich des Marktplatzes ab etwa 21.15 Uhr für etwa zwei Stunden polizeilich überwacht. Etwa 150 Fans einer türkischen Fußballmannschaft waren dort, um ihre Idole zu feiern. Abgesehen davon, dass dabei vereinzelt Pyrotechnik gezündet wurde, blieb es auch hier ruhig.

Auch am Samstag hatte der Andrang kein Ende. Bis zum Sonntag feierten nahezu 300.000 Menschen mit viel Musik und guter Laune. Am Samstagabend, kurz nach 19 Uhr, beschädigte ein betrunkener 36-jähriger Festbesucher am Wasserturm ein Polizeifahrzeug. Er wurde wenig später festgenommen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Gegen ihn wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Update: Montag, 27. Mai, 10.41 Uhr