Mannheim. (pol/van) Eine kurze Verfolgungsjagd mit der Polizei hat sich ein 27-Jähriger am Dienstagabend geliefert.

Wie die Beamten berichten, soll der Autofahrer kurz nach 20 Uhr die Ampelanlage im Parkring/Bismarckstraße missachtet haben. Die Polizei wollte den Renault daher kontrollieren. Den Anhaltezeichen schenkte der Mann jedoch keine Beachtung.

Der 27-Jährige flüchtete mit hoher Geschwindigkeit in die Hafenstraße, schaltete die Fahrzeugbeleuchtung aus, missachtete eine weitere rote Ampel und fuhr schließlich in die Einfahrt eines Anwesens, wo seine Fahrt an einem verschlossenen Tor "endete".

Der Mann war vorläufig festgenommen worden. Eine Fahrerlaubnis hatte er nicht, dafür fand die Polizei im Wagen einen Joint. Nach der Entnahme einer Blutprobe auf der Dienststelle wurde der Mann wieder entlassen. Ihn erwartet eine Anzeige.