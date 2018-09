Mannheim-Gartenstadt. (pol/mare) Ein 23-Jähriger fiel den Mannheimer Polizeibeamten in rund vier Wochen zwei Mal wegen Drogenbesitzes auf. Einmal zuviel: Die Handschellen klickten, und bei einer Wohnungsdurchsuchung machten die Beamten einen großen Fund, wie die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Mannheim in einer gemeinsamen Erklärung mitteilen.

Nämlich 418 Gramm Amphetamin, dass der 23-Jährige wohl verkaufen wollte. Aber zunächst von vorne: Der junge Mann geriet erstmals am 31. August in das Visier der Polizeibeamten - er flüchtete nämlich bei einer Personenkontrolle. Dabei ließ er seinen Rucksack zurück, in dem neben seinem Personalausweis auch 25 Gramm Amphetamin und vier Gramm Metamphetamin waren.

Am 20. September wurde er dann in Gartenstadt erneut kontrolliert. Dabei stellten die Polizisten eine kleine Menge einer Kräutermischung sicher. Da sie von dem Vorfall am 31. August wussten, nahmen die Beamten den 23-Jährigen fest.

Am Freitag erging dann der Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des 22-Jährigen. Und die Beamten wurden tatsächlich fündig.

Noch am selben Tag wurde der 23-Jährige dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim Haftbefehl erließ. Der junge Mann wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.