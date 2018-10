Mannheim. (pol/mare) Plötzlich stach der 22-Jährige zu: Ein junger Mann hat am Dienstagabend auf einen 44-Jährigen eingestochen. Dafür wanderte er nun hinter Gitter, wie die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Mannheim in einer gemeinsamen Erklärung mitteilen. Gegen den 22-Jährigen bestehe der "Verdacht des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung", heißt es in der Meldung.

Und das war geschehen: Gegen 21.30 Uhr begegneten sich die Männer auf dem Flur einer Erstaufnahmeunterkunft. Aus bislang ungeklärten Gründen stach der 22-Jährige dann mit einem Messer auf den Kopf des 44-Jährigen ein. Von hinten. Der 44-Jährige ging zu Boden und verlor viel Blut. Lebensgefahr bestand aber nicht.

Der 22-Jährige versuchte indes, zu fliehen. Der Sicherheitsdienst konnte den Messerstecher aber festhalten und der Polizei übergeben.

Am Mittwoch wurde der 22-Jährige dann einem Richter des Amtsgerichts Mannheim vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr.