Mannheim. (pol/mün) Ein 22 Jahre alter Zechpreller ging in der Nacht auf Freitag auf Polizeibeamte los und versuchte auch eine Dienstwaffe an sich zu nehmen. Mehrere Beamte mussten den Mann überwältigen, der jetzt in Untersuchungshaft gekommen ist.

Gegen 1 Uhr wollten Polizisten die Identität des Mannes, der der Zechprellerei bezichtigt wird, feststellen. Doch statt den Ausweis vorzuzeigen, soll er die Beamten beleldigt haben. Da er sich zur Wehr gesetzt habe, wurden ihm Handschellen angelegt.

Als ein Handgelenk schon umschlossen war, soll er denn mehrfach mit der Faust einen Beamten auf den Kopf geschlagen haben. Er sei zu Boden gebracht worden und habe dann weiter nach dem Polizisten geschlagen, heißt es in dem Polizeibericht.

Dann stieß er Todesdrohungen gegen die Beamten aus und habe versucht, einem Polizisten die Pistole aus dem Holster zu ziehen. Nur mit Hilfe weiterer Beamter sei der 22-Jährige schließlich überwältigt und vorläufig festgenommen worden.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Mannheim und Kriminalkommissariat Mannheim dauern an.