Mannheim. (dpa/lsw) Bei einem Auffahrunfall mit zwei Straßenbahnen im morgendlichen Berufsverkehr sind am Donnerstag in Mannheim 21 Menschen leicht verletzt worden. Es sei aber kein Passagier stationär in ein Krankenhaus gekommen, sagte ein Polizeisprecher. Zuvor war von zwei Schwerverletzten die Rede gewesen. Die Stadt hatte in einer Mitteilung sogar von vier mittelschwer Verletzten mit Prellungen oder Schnittwunden berichtet. Gegen 6 Uhr war in der Innenstadt eine Straßenbahn auf eine vorausfahrende Bahn in Richtung Hauptbahnhof geprallt. Der Sachschaden liegt laut Polizei bei 200.000 Euro.

Ein 63 Jahre alter Straßenbahnfahrer, mit dem auch fünf Fahrkartenkontrolleure unterwegs waren, musste nach Angaben der Polizei während einer Betriebsfahrt an einer Kreuzung halten. Ein nachfolgender 35 Jahre alter Straßenbahnfahrer fuhr aus derzeit noch nicht geklärter Ursache auf die wartende Bahn. Beide Fahrer wurden leicht verletzt.

Wie es zu dem Unfall kam, versucht nun die Verkehrspolizei zu ermitteln. Die Zahl der Fahrgäste in dem auffahrenden Fahrzeug ist laut Polizei schwer nachzuvollziehen. Einige gingen nach dem Unfall zu Fuß weiter.

Der Rettungsdienst war mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. Der Kaiserring war für einige Stunden gesperrt. Infolgedessen kam es zu Verkehrsbehinderungen. «Das ist natürlich in der Rushhour in der Innenstadt nicht unproblematisch», sagte ein Polizeisprecher.

Rettungsdienst, Katastrophenschutzeinheiten der Stadt und die Feuerwehr versorgten den Angaben zufolge die Verletzten. Ein Notfallseelsorger, der auch körperlich unverletzte Beteiligte betreute, war laut Feuerwehr ebenfalls am Unfallort.

Unfälle mit Straßenbahnen sind keine Seltenheit. Dabei kollidieren sie aber eher mit anderen Verkehrsteilnehmern als untereinander. Ebenfalls in Mannheim wurde im Februar eine 85 Jahre alte Frau beim unachtsamen Überqueren der Schienen mit ihrem Rollator von einer Straßenbahn erfasst und mitgeschleift. Sie starb im Krankenhaus. Im März überlebte ebenfalls in Mannheim ein Radfahrer den Zusammenstoß mit einer Straßenbahn nicht. Im Januar erschütterte der Tod einer 17-Jährigen. Das Mädchen überquerte an einer Haltestelle in Karlsruhe die Schienen und erlitt beim Zusammenprall mit einem Zug tödliche Kopfverletzungen.

Allein mit diesen Fällen wird die Statistik des laufenden Jahres weit schlechter ausschauen als in den beiden Vorjahren, in denen niemand bei Unfällen mit Straßenbahnen getötet wurde. Laut Statistischem Landesamt verunglückten im vergangenen Jahr 131 Menschen bei Unfällen mit Beteiligung von Straßenbahnen, davon wurden 12 schwer und 119 leicht verletzt. Für 2016 registrierte die Behörde 14 Schwer- und 136 Leichtverletzte, unter dem Strich also 150 Verunglückte.

Zum Vergleich: 2007 zählt die Statistik 93 Verunglückte, davon 12 Schwer- und 81 Leichtverletzte. 2010 erreichten die Werte dann schon das gegenwärtige Niveau mit 155 Geschädigten.

Update: 9. August 2018, 18 Uhr