Mannheim. (RNZ) Bei einer Schlägerei in der Innenstadt mit 20 beteiligten Personen ist ein 21-jähriger Mann am Samstagnacht durch die Scheibe einer Spielothek gestoßen und dabei am Kopf verletzt worden. Die Polizei konnte bislang noch nicht feststellen, warum es zu der handfesten Auseinandersetzung kam. Beim Eintreffen mehrerer Streifenwagen lag der 21-Jährige mit einer stark blutenden Kopfwunde auf der Straße. Er musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.