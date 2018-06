Mannheim. (pol/mare) Wegen des Verdachts der sexuellen Nötigung ermittelt derzeit das Dezernat für Sexualdelikte des Kriminalkommissariats Mannheim gegen einen 33-jährigen Mann. Das teilt die Polizei mit.

In der Nacht zu Mittwoch gegen 0.50 Uhr soll der Gambier in der Neckarstadt-West im Bereich Elfenstraße/Riedfeldstraße eine 20-jährige Frau angesprochen haben. Zunächst habe er sie nach Zigaretten gefragt, dann umarmt und ihr schließlich in den Schritt gegriffen.

Dabei habe er sie auch zum Geschlechtsverkehr aufgefordert. Nachdem die 20-Jährige den Unbekannten von sich gestoßen hatte, habe dieser ihr zunächst mit Schlägen gedroht, sich dann aber Richtung Humboldtschule entfernt.

Auf seinem weiteren Weg warf er unter anderem mehrere Blumenkübel von Fensterbänken und lehnte sich gegen geparkte Autos, bevor er von der zwischenzeitlich verständigten Polizei festgenommen werden konnte.

Im Zuge der ersten polizeilichen Ermittlungen wurde bekannt, dass der mit einem weißen Unterhemd und einer karierten Hose bekleidete Mann mehr als zwei Promille Alkohol intus hatte.

Eventuelle Zeugen des Vorfalls werden - ebenso wie weitere betroffene Frauen - gebeten, die Kriminalpolizei unter 0621/174-4444 anzurufen.