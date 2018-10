Mannheim. (pol/mare) Bereits am Freitagnachmittag wurde in der Straßenbahnlinie 6A eine 16-Jährige sexuell belästigt. Das teilt die Polizei mit.

Die Jugendliche stieg um 14.34 Uhr an der Haltestelle Wasserturm in die Linie 6A in Richtung Rheingönheim ein und setzte sich in den hinteren Teil der Bahn. An der Haltestelle Paradeplatz stieg ein Unbekannter ebenfalls in die Bahn ein und stellte sich unmittelbar neben die junge Frau.

Er fasste er zunächst sichtlich mehrmals in den Schritt. Dann setzte er sich direkt neben die 16-Jährige und suchte den Körperkontakt. Dabei streichelte er ihr mehrfach über den Oberschenkel und berührte die Hüfte.

Obwohl die 16-Jährige die Hand wegschob, machte der Mann weiter, bis er wenige Minuten später ausstieg. Der Täter wird so beschrieben: etwa 30 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, beleibt, sehr kurze Haare oder Glatze, "südeuropäisches oder nordafrikanisches Aussehen", auffällig große Lippen und große Nase, gepflegtes Äußeres, beige Oberbekleidung und dunkle lange Hose.

Zeuge oder Personen die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0621/1744444 an die Kriminalpolizei Mannheim zu wenden.