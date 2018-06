Mannheim. (ger) Mit großer Mehrheit beschloss der Mannheimer Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung ein "100-Millionen-Euro-Programm" für die Schulen. Insgesamt sollen laut einem vorgelegten Maßnahmenkatalog in den kommenden vier Jahren sogar mehr als 124 Millionen Euro in den Ausbau und die Sanierung von Schulgebäuden fließen. Von Bund und Land sind dabei 20 Millionen Euro an Zuschüssen eingeplant. Mit dem Beschluss können nun die ersten Einzelmaßnahmen beginnen.

Beauftragt mit diesen Schulbaumaßnahmen wird die BBS (Bau- und Betriebsservice GmbH). Als hundertprozentige Tochterfirma der stadteigenen Wohnungsgesellschaft GBG betreut die BBS seit einigen Jahren sämtliche Immobilien der Stadt Mannheim. Allein im Schulbereich ist die BBS zuständig für die Bewirtschaftung von 72 Schulen, 69 Sport- und Turnhallen, zwei Schwimmhallen und 21 Mensen.

Zu den Aufgaben im Rahmen der Instandhaltung gehören auch die Maßnahmen zur Sanierung der Gebäude einschließlich Planung, Bau und Finanzierung. Das nun beschlossene Programm betrifft eine große Zahl von Schulen. An einigen stehen Generalsanierungen an, an anderen der Ausbau zur Ganztagsschule. In mehreren Schulgebäuden stehen Maßnahmen zur Umsetzung des vorschriftsgemäßen Brandschutzes auf der Agenda. Bei zahlreichen weiteren Schulgebäuden geht es um die Sanierung von Dächern, Fassaden oder Fenstern. In Einzelfällen wie bei den Geschwister-Scholl-Schulen in Vogelstang (Werkrealschule und Gymnasium) ist ein Ersatzneubau unvermeidlich. Auf Konversionsflächen wie in Benjamin-Franklin und Spinelli sind ebenfalls Schul-Neubauten geplant.

"Die Fördertöpfe des Landes sind überzeichnet. Die frühzeitige Antragstellung für alle Maßnahmen zusammen war deshalb strategisch richtig", betonte Bildungsbürgermeisterin Ulrike Freundlieb gegenüber den Gemeinderäten. "Das ist das größte Investitionsprogramm für unsere Schulen in den letzten 20 Jahren", zeigte sich SPD-Stadtrat Reinhold Götz erfreut. "Es ist eine gigantische Aufgabe, aber auch eine frohe Botschaft."