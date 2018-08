Mannheim. (gol) Man kann sie selten übersehen: die so genannten Cosplayer. Sie tragen Rüstungen, Schwerter, verrückte Kostüme oder knallbuntes Haar. Die Fans der japanischen Animes, Mangas oder Videospiele geben sich oft monatelang Mühe, um in geschickter Handarbeit das Aussehen ihrer fernöstlichen Lieblingscharaktere aus den Büchern zu imitieren.

Auch bei der Animagic, die von Freitag bis Sonntag, 3. bis 5. August, im Mannheimer Rosengarten stattfindet, sind die Cosplayer wieder der Hingucker. Ihnen ist ein eigener Schönheitswettbewerb gewidmet. Die schräge Publikumsmesse zeigt ein umfangreiches Programm, das sich sämtlichen Facetten der japanischen Popkultur widmet.

Auf der Anime- und Manga-Convention erwartet die Besucher ein Kinoprogramm, japanische Ehrengäste aus der Szene und mehrere Konzerte. Zum zweiten Mal findet die Animagic im Rosengarten statt. Beim Animotion-Filmfestival sind Anime- und J-Movies auf der großen Leinwand zu sehen.

Außerdem haben die Besucher die Gelegenheit, Regisseuren und Produzenten in Podiumsdiskussionen und Signierstunden persönlich zu begegnen.

Auch hochrangige Manga-Zeichner und deutsche Anime-Synchronsprecher geben in den Frage-und-Antwort-Runden interessante Einblicke in ihre Arbeit. Über deutsche Anime-, Manga- und Game-Neuerscheinungen können sich Besucher in der Halle der Verlage informieren.