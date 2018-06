Von Alexander Albrecht

Mannheim. Zur "Paradise City" ganz am Schluss kommen auch die Zaungäste außerhalb des riesigen Konzertgeländes gratis voll auf ihre Kosten: Ein gigantisches Feuerwerk lässt den Nachthimmel über dem Mühlfeld leuchten. Es knallt, es blitzt, es rockt. Auf der Bühne holen Slash und Richard Fortus neben Feuerfontänen noch einmal alles aus ihren Gitarren heraus, während Sänger Axl Rose sich die Seele aus dem Leib röhrt.

Finale furioso beim fast dreieinhalbstündigen (!) Guns N’ Roses-Konzert in Mannheim. Die Hardrocker haben hart für ihr Geld gearbeitet, zufrieden bis euphorisiert machen sich die 50.000 Fans auf den Weg nach Hause. Wie weggewischt ist die Skepsis, die sich vor dem 29 Songs starken Mammutprogramm bei manch Anreisendem in der Straßenbahn (siehe Hintergrund unten) breit gemacht hat.

Guns N' Roses in Mannheim - die Fotogalerie































































Grauenhafter Sound, miese Stimmung - das war der überwiegende Tenor nach dem Auftritt der "Gunners" kürzlich im Berliner Olympiastadion. In einer Internet-Petition fordern an die 3000 Konzertbesucher gar den Eintrittspreis zurück. Dafür gibt es am Sonntagabend in Mannheim keinen Grund. Die Tontechniker leisten einen guten Job. Das ist zumindest der Eindruck auf den vorderen Plätzen.

Hintergrund Fans mussten lange auf Bahnen warten "Musikalisch fanden meine Frau und ich das Guns N’ Roses-Konzert top", sagte ein RNZ-Leser aus Sinsheim gestern am Telefon. Als sich die Band allerdings gegen 23 Uhr verabschiedet hatte, musste das Paar lange auf die Straßenbahn warten. "Die Rückfahrt war echt zäh. Wir sind erst um halb eins los- und erst um halb zwei in Sinsheim [+] Lesen Sie mehr Fans mussten lange auf Bahnen warten "Musikalisch fanden meine Frau und ich das Guns N’ Roses-Konzert top", sagte ein RNZ-Leser aus Sinsheim gestern am Telefon. Als sich die Band allerdings gegen 23 Uhr verabschiedet hatte, musste das Paar lange auf die Straßenbahn warten. "Die Rückfahrt war echt zäh. Wir sind erst um halb eins los- und erst um halb zwei in Sinsheim angekommen", klagte der genervte Kraichgauer. Besonders ärgerlich war für viele Besucher, dass die Bahnen nicht wie angekündigt an der Haltestelle "Maimarkt" abfuhren, sondern erst rund einen Kilometer weiter in Neuostheim. Die Polizei bestätigte am Montag, dass es bei der Abreise mit der Straßenbahn, aber auch mit dem Auto zu Wartezeiten gekommen sei. Die Anreise sei dagegen reibungslos verlaufen. Nur auf der A 6 habe sich der Verkehr zwischenzeitlich in beide Richtungen gestaut. Ansonsten zeigten sich die Beamten mit dem Einsatzverlauf sehr zufrieden. Die Fans der "Gunners" hätten sich vorbildlich und diszipliniert verhalten, hieß es in einer Mitteilung. Die Rettungsdienste mussten insgesamt 110 Mal ausrücken, zehn Besucher wurden zur weiteren medizinischen Behandlung in Kliniken gebracht. (alb)

[-] Weniger anzeigen

Sex, Drugs and Rock’n’Roll - in der Hochphase zwischen 1987 und 1993 wurden Axl Rose, Slash und Co. wegen ihrer exzessiven Lebensführung und unberechenbaren Launen als "gefährlichste Band der Welt" gleichermaßen gefürchtet wie vergöttert. Dass Guns N’ Roses am Sonntag pünktlich die Bühne erobern, mutet für ihre Verhältnisse beinahe spießig an.

Die Zeiten der selbstzerstörerischen Exzesse sind vorbei. Und Axl Rose, 56, verzichtet inzwischen glücklicherweise auch auf seine weißen Radlerhosen. Stattdessen tritt er in Fetzenjeans, Cowboystiefeln und wechselnden T-Shirts auf. Von den Anfangsjahren zeugen noch das Stirnband, die Klunker an den Händen, die fetten Goldketten um den Hals und das um die Hüfte gebundene Flanellhemd. Älter und reifer geworden ist auch das Publikum. E-Zigaretten ersetzen Joints, bei den Balladen werden Handylichter statt Feuerzeuge in die Höhe gereckt.

Die Fraktion der Luftgitarren-Spieler wird gleich beim Opener "It’s so Easy" vom Debütalbum "Appetite for Destruction" verwöhnt, mit dem energiegeladenen Klassiker "Welcome to the Jungle" sorgen Guns N’ Roses für den ersten Stimmungshöhepunkt. Über eines lässt sich auch nach dem Mannheimer Konzert wieder abendfüllend streiten: die Stimme von Axl Rose. Okay, an manchen Stellen ist sie zu krächzig, zu schrill. Und ausgerechnet bei "Black Hole Sun" - einer eigenwilligen Reminiszenz an Soundgarden-Sänger Chris Cornell, der sich im letzten Jahr das Leben nahm - taumelt Rose mit hochrotem Kopf auf der Bühne.

Um sich dann bei "Knockin’ on Heaven’s Door" erstaunlich schnell wieder zu erholen. Glasklar intoniert er den Bob-Dylan-Evergreen wie zuvor schon den gefühlvollen "November Rain". Für den Schmachtfetzen setzt sich Axl Rose auf einen Klavierhocker, der wie ein halbes Motorrad aussieht, und streichelt die Piano-Tasten. Der Gänsehautmoment schlechthin. Stark! Inzwischen goutieren selbst die schärfsten Kritiker, dass sich Axl Rose gesanglich verbessert hat, und führen dies auf sein Engagement als Leadsänger von AC/DC zurück. Da ist Angus Young der Chef, und die Fans der Australier sind noch unnachgiebiger als jene der "Gunners".

Immer auf der Höhe ist "Gitarrengott" Slash, der gemeinsam mit Bassist Duff McKagan 2016, 20 Jahre nach ihrem Ausstieg, wieder zur Band stieß. Beide wirken und spielen so, als ob sie nie weggewesen wären und nur auf ihr Comeback gewartet hätten. Gerade Slashs Coolness und überbordende Spielfreude haben die Auszeit schadlos überstanden. Ebenso seine Lockenmähne, die Sonnenbrille und der Zylinder.

Leichtfüßig streift der 52-Jährige die Haupt- und Laufbühne ab, seine minutenlangen Soli sind schlicht atemberaubend. So wie beim "Paten". Kaum ist die legendäre Filmmelodie verklungen, startet Slash das Anfangsriff von "Sweet Child O’Mine" und bringt die Fans einmal mehr zum Ausrasten. Niemals. Niemals mehr wollten Axl Rose und Slash nach dem Ausstieg des Gitarristen Mitte der Neunziger auch nur ein Wort miteinander sprechen. Als es vor zwei Jahren zur Wiedervereinigung kommt, nennen sie ihre Welttournee selbstironisch "Not In This Lifetime". Schon allein die beiden gemeinsam wieder auf der Bühne zu erleben, dafür hat sich das Eintrittsgeld gelohnt. Und auch für alles andere - großartiges Konzert!