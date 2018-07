Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Kalt erwischt hat der Wintereinbruch am vergangenen Wochenende viele Autofahrer in der Region - nicht aber den Luisenpark. "Da sind wir gut vorbereitet", antwortet Christine Krämer, die Leiterin der Zoologie, entspannt auf die Frage, ob die Tiere "warm eingepackt" worden sind. "Die etwas empfindlicheren Pfleglinge bekommen die beheizten Innenställe zusätzlich schön mit Einstreu ausgepolstert", verrät Krämer. So würden die Vogelvolieren warm und behaglich.

Doch wie bei den Menschen haben auch tierische Artgenossen ein durchaus unterschiedliches Kälteempfinden. Daher können die Bewohner der großen Freiflugvoliere sowie derjenigen Voliere, die unter anderem den ursprünglich in Südamerika beheimateten Roten Sichler beherbergt, ganztägig wählen, ob sie sich im Freien oder im Warmen aufhalten möchten. Anders sieht die Sache aus, wenn die Temperaturen unter dem Gefrierpunkt liegen. "Dann sperren wir die Tiere konsequent im Stall ein, um sie vor ,Selbstüberschätzung’ zu schützen", erzählt Krämer.

Fangen die Humboldt-Pinguine zu bibbern an, können sie sich im Unterstand des Geheges mit Wärmelampen wieder auf Betriebstemperatur bringen. "Bei deutlichen Minusgraden wird das von den Tieren auch gerne angenommen", sagt die Fachfrau. Allerdings seien die beliebten Pinguine sehr zur Freude der Besucher überwiegend draußen anzutreffen, da sie sich bei den aktuellen Temperaturen eigentlich recht wohl fühlen. Aufs Schwimmen und Tauchen brauchen sie grundsätzlich nicht zu verzichten, da ein Zufluss ständig dafür sorgt, dass das Wasser in der Pinguinanlage nicht gefriert.

Eine Sonderaktion wurde für die erst Anfang Oktober geborenen Jungen der afrikanischen Nimmersattstörche gestartet. "Wir haben die Kleinen in die Handaufzucht genommen, um ihnen bei der kühlen Witterung ein sicheres Aufwachsen zu ermöglichen. Das Risiko, sie bei den Eltern zu belassen, die sie ab einer bestimmten Größe nicht mehr wärmen, war uns zu groß", erklärt Krämer.

Da die Elterntiere erst 2016 in den Park gekommen sind, freut man sich über den Zuchterfolg ganz besonders. Lisztaffen, Spornschildkröten und Zebramangusten sind derzeit in den Innenbereichen zu sehen. Bei den Bauernhoftieren wird temperaturabhängig entschieden, ob und wie lange die Tiere ins Freie dürfen. Die Frage nach einer speziellen Winterfütterung verneint Christine Krämer. "Wir geben einfach etwas mehr, wenn aufgrund erhöhter Stoffwechselleistung der Hunger steigt", sagt sie.

Die Bisons im Wildgehege des Käfertaler Walds sind so robust, wie sie aussehen - zumal die hiesigen Winter im Vergleich zu ihrer ursprünglichen Heimat Nordamerika ausgesprochen mild sind. Doch auch für die heimischen Tierarten gilt laut Stadtsprecher Kevin Ittemann: "In unseren Gehegen im Käfertaler und Rheinauer Wald muss nichts umgestellt werden, da die Wildtiere dort an das Leben im Freien bestens angepasst sind". Weder wärmere Ställe noch besonderes Futter seien als Schutzmaßnahme gegen Kälte, Eis und Schnee notwendig.