Mannheim. (pol/mün) Ein Großaufgebot der Polizei hat am Donnerstagabend die Abi-Feier von Gymnastiasten im Mannheimer Luisenpark geschützt. Die Leitung der Friedrich-List-Schule hatte am Nachmittag die Polizei informiert, dass ein Schüler am Telefon damit gedroht habe, die Feierlichkeiten gewaltsam zu stören.

Sofort machte sich ein Großaufgebot der Mannheimer Polizei auf den Weg, um den Schutz der Veranstaltung zu gewährleisten. Man habe "Flagge und Präsenz" vor Ort zeigen wollen, sagte ein Polizeisprecher auf Nachfrage.

Parallel hierzu wurde die Wohnanschrift des 19-Jährigen im Rhein-Neckar-Kreis aufgesucht. Beamten des Polizeireviers Ladenburg gelang es schließlich, mit dem jungen Mann in Kontakt zu treten und ihm klare Handlungsanweisungen zu erteilen. Er hatte sich im Bereich des Reviers Neckarau aufgehalten. Dort wurde er bereits kurz nach 18 Uhr durch Beamte des Einsatzzuges Mannheim festgenommen.

Die parallel durchgeführten Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben schnell, dass die Drohungen des Schülers nicht ernst zu nehmen waren, heißt es vonseiten der Polizei. Eine "Verhandlungsgruppe" habe die Fakten bewertet und sei bei der Kontaktaufnahme mit dem jungen Mann eingebunden gewesen, so ein Polizeisprecher.

Auch wenn der 19-Jährige am Donnerstagabend wieder frei gelassen wurde: Gegen ihn wird wegen des Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten ermittelt.

Zudem prüft das Polizeipräsidium Mannheim, inwieweit der Heranwachsende für die entstandenen Kosten haftbar gemacht werden kann.