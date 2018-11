Von Marco Partner

Mannheim. Er betritt das Café mit großer, schwarzer Gitarrentasche auf dem Rücken. Als käme er vom Musikunterricht, dabei kommt er gerade von einem anderen Interview. Jonathan Zelter ist gefragt in diesen Tagen. Über fünf Millionen Youtube-Klicks erzielen seine Lieder, als aufgehender Stern im deutschen Musikhimmel wird der junge Nachwuchssänger gehandelt. Doch der 24-Jährige wirkt entspannt und bescheiden. Ringelpulli, anthrazitfarbenes Jeanshemd, weiter Wollschal, Schifferkrausenbart und festes Schuhwerk. Zelter ist gerüstet für die einbrechende kalte Jahreszeit - dabei ist dem jungen Mann eigentlich gar nicht nach Frösteln zumute.

"Kurz vor Kuss", "Sei immer du selbst" oder von "Mannheim nach New York" heißen seine nachdenklichen, manchmal melancholisch, aber stets positiv gestimmten Songs, die in ihrer Ausdrucksstärke und Vielschichtigkeit den gängigen Schlagertypus weit übersteigen. Vom Enkel bis zur Großmutter werden Zelters Lieder gehört. Und täglich wächst das Publikum, steigt die Popularitätskurve nach oben. Aber von Mannheim nach New York? So hoch muss der Karrieresprung für den modernen Liedermacher dann doch nicht sein. "Ich mag den Oldschool-Weg. Wenn ich mir live von Konzert zu Konzert ein Publikum erspiele", erklärt der gebürtige Wittlicher.

Dort, in den abgeschiedenen Wäldern vor Trier, geht Zelter seine ersten musikalischen Schritte. Zum fünften Geburtstag wünschte er sich ein Akkordeon. Im zarten Alter von zehn Jahren macht er auf Weinfesten als jüngster Alleinunterhalter der Region auf sich aufmerksam. Bereits in der Schulzeit tingelt er wie ein Folksänger durch die Mosellandschaft. Als sich nach dem Abi die Freundschaften in alle Himmelsrichtungen verstreuen, greift Zelter zur Gitarre - und beginnt seinen Traum zu leben. "Für mich gab es immer nur die Musik. Wenn man sich über einen Plan B Gedanken macht, bedeutet das ja, dass man Plan A nicht richtig vertraut", philosophiert der Deutsch-Poet.

Die einen starten ihr BWL-Studium, andere in Australien ihre Weltreise. Jonathan Zelter zieht nach Mannheim. Er setzt alles auf die Musikkarte und beginnt in seiner Bude eigene Texte zu schreiben. Zum Beispiel über seine beste Schulfreundin, die es nach New York verschlägt. Oder über Purzelbäume, weil ihm das spätestens nach der Kindheit entschwundene Wort gefällt. Stets ist der Songschreiber auf der Suche nach griffigen Begriffen, die seine Liedzeilen prägen. Beim Nachtwandel im Jungbusch hat Zelter im Oktober 2014 seinen ersten Mannheimer Auftritt. In der Muckibude spielt er als One-Man-Band vor. Und lernt mit Alex Broschek nicht nur einen guten Freund, sondern gleich noch den Bassisten seiner künftigen Band kennen. "Er hat mich mit zu WG-Partys geschleppt und mir die Musik-Szene vorgestellt. Das ist das Besondere hier: Jede kennt irgendwie jeden", erklärt er.

Den Song "Ein Teil von meinem Herzen", den Zelter beim Nachtwandel spielt, kennt damals noch niemand. Zwei Jahre später macht der Hit ihn quasi über Nacht berühmt. Bei der Carmen-Nebel-Show wird der smarte Sänger 2016 zum Newcomer des Jahres gewählt. Bei Hochzeiten steht das Lied inzwischen auf einer Ebene mit Herbert Grönemeyers "Halt mich" oder Reinhard Meys "Sommermorgen". "Das ist natürlich krass, wenn man in einem solch großen, intimen Moment zweier Menschen auf besondere Art dabei ist", sagt Zelter. Selbst aus Südtirol werden Cover-Versionen von Kinderchören zu dem Liebessong hochgeladen.

Inzwischen singt Zelter nicht mehr im "Busch", sondern ist Opener von Pur, Glasperlenspiel oder Howard Carpendale. Und spontaner Duett-Partner von Semino Rossi. Als der argentinische Schlagerstar im Mai im Rosengarten gastiert, weilt auch Zelter unter den Zuschauern. Denn gemeinsam mit Tobias Reitz schrieb er für Rossi den Song "Deine Liebe ist wie Gold". Als die Schlagerikone das Lied dann tatsächlich ankündigt, packt Zelter das Smartphone aus, um den Argentinier beim Singen seiner Zeilen zu filmen. Doch es kommt alles ganz anders: Plötzlich hört Zelter seinen Namen - und findet sich auf der Bühne wieder. Gemeinsam singt er mit Rossi in Mannheims Edelkonzertpalast und erspielt sich aufs Neue rasch und live ein Publikum. Manchmal schlägt das Leben eben wirklich einen Purzelbaum.