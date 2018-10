Mannheim. (ger) Die Mannheimer CDU macht sich Sorgen um die nachlassende Attraktivität der Haupteinkaufsstraßen in den Stadtteilen. Namentlich geht es um die Relaisstraße der Rheinau, die Mittelstraße in der Neckarstadt und die Mannheimer Straße in Käfertal. Gewarnt wird vor einer Abwärtsspirale durch Leerstände und nicht gewünschte Nutzungen wie Wettbüros oder Trinkhallen.

Die Christdemokraten fordern die städtische Wirtschaftsförderung auf, ein Gegenkonzept zu entwickeln. "Nehmen wir das Stadtteilzentrum Waldhof-Ost. Das ist nicht mehr positiv zu bewerten. Die Verwaltung muss sich da Gedanken machen", verwies CDU-Stadtrat Konrad Schlichter auf die Bedeutung für die Stadtteil-Bewohner. Ein gezieltes Standortmarketing könne zu positiven Effekten führen, wenn durch die Wirtschaftsförderung Bedarfsbranchen identifiziert, Interessenten vermittelt und Leerstände zügig behoben würden, rät die CDU in ihrem Antrag für den Wirtschaftsausschuss. In dessen jüngster Sitzung erinnerte Christine Ram, Leiterin des Bereichs Wirtschaftsförderung, an das in Mannheim geltende Zentrenkonzept, mit dem solche Leerstände von vornherein vermieden werden sollen.

Dazu gebe es mit dem Modellprojekt "Stadtraum Mannheim" eine Plattform, bei der Leerstände genannt werden können. "Das Portal übernimmt dann die Vermittlung an Interessenten", sagte Ram. Zudem stehe die Wirtschaftsförderung in Kontakt mit Gewerbevereinen wegen der Wiedervermietung. "Ein Standortmarketing-Konzept für jeden Stadtteil zu entwickeln halten wir für nicht zielführend. Das übersteigt auch unsere personellen Möglichkeiten", erteilte Ram weitergehenden Forderungen eine Absage.

Um die Haupteinkaufsstraßen in den Vororten mit ihren meist kleineren Geschäften vor der übermächtigen Konkurrenz von Großmärkten "auf der grünen Wiese" zu schützen, ist in Mannheim schon seit 18 Jahren ein sogenanntes Zentrenkonzept in Kraft. Großmärkten wie etwa Möbelhäusern wird darin vorgeschrieben, dass ein "zentrenrelevantes Sortiment" einen gewissen, kleineren Umfang nicht überschreiten darf. Dass dies nicht so funktioniert, wie sich Stadtverantwortliche und Lokalpolitiker das wünschen, ist offensichtlich. Probleme bereitet den kleinen Fachgeschäften in den Vorortzentren jedoch inzwischen auch das Internet, das mit Warenvielfalt und Rabatten lockt.