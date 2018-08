Von Jan Millenet

Mannheim. Eine im Brötchen eingebackene Kakerlake. Ein verunreinigtes Pommessieb, das Ekel hervorruft. Die Zimmerdecke einer Backstube, bei der sprichwörtlich die Farbe abblättert und in die Backwaren zu fallen droht. Die Mannheimer Lebensmittelkontrolleure haben im Jahr 2017 einiges zu sehen bekommen, das einem den Appetit vergehen lässt. Trotzdem: Von erschreckenden "Gruselfällen" wie beispielsweise einst beim Gammelfleischskandal war bei der Bilanz der Lebensmittelüberwachung zum Glück nicht die Rede.

Und das, obwohl die Kontrolleinsätze auch im vergangenen Jahr wieder gesteigert wurden. Die zehn Lebensmittelkontrolleure des Fachbereichs Sicherheit und Ordnung haben demnach über 4000 Betriebskontrollen durchgeführt und sich Lebensmittelbetriebe, Gastrobetriebe und Großküchen genau angeschaut. 2015 waren es noch rund 3500 Kontrollen gewesen. "Insgesamt haben wir dabei über 1600 Proben erhoben, wobei die Beanstandungen im Vergleich zum Vorjahr um zwei Prozentpunkte auf 16 Prozent zurückgingen", berichtete Mannheims Erster Bürgermeister und Sicherheitsdezernent Christian Specht (CDU) zufrieden. Drei der Proben wurden als gesundheitsschädlich eingestuft - fünf weniger als 2016.

Weniger erfreulich fand Specht jedoch die Beanstandungsquote der kontrollierten Betriebe, die zwar im Vergleich zum Vorjahr zurückging, aber dennoch viel zu hoch sei. Fast 60 Prozent der Betriebe waren auffällig, weil sie zum Beispiel Hygienemängel aufwiesen. "Dazu zählen aber auch Dinge, wie ein nicht aufgefüllter Seifenspender oder fehlende Papiertücher zum Abtrocknen der Hände", relativierte der Leiter der Abteilung Verbraucherschutz, Peer-Kai Schellenberger.

Demnach wurden 2017 wegen gravierender Mängel mit Gesundheitsgefährdung oder Unbelehrbarkeit sieben Strafverfahren eingeleitet und über 100 Ordnungswidrigkeiten bei kleineren Verstößen angezeigt. Sieben Betriebe mussten zumindest teilweise schließen, bis sie die Mängel behoben oder eine Grundreinigung durchgeführt hatten. Darunter auch die Backstube mit der bröckelnden Farbe an der Decke. Was die Kontrolleure besonders wurmt, ist die Zahl der notwendigen Nachkontrollen und das Verhalten der Kontrollierten. "Oft fehlt den Verantwortlichen die Einsicht", erklärte Lebensmittelkontrolleurin Sissi Denefleh. "Wir waren mit 749 Mängelberichten und 984 Nachkontrollen beschäftigt." Gerade diese konsequenten Nachkontrollen seien dafür verantwortlich, dass die Lebensmittelkontrolleure andere fällige Betriebe nicht unter die Lupe nehmen könnten, bedauerte Sissi Denefleh.

Über 50 Betriebe mussten ein Zwangsgeld bezahlen, weil sie die angemahnten Mängel nicht rechtzeitig behoben haben. Manche Funde, wie die Kakerlake in der Backware, kommen zum Teil durch Verbraucherbeschwerden ans Licht. Die haben deutlich abgenommen. Es waren mit rund 180 Beschwerden 20 Prozent weniger als 2016. "Wir nehmen jede Beschwerde ernst", betonte Christian Specht, wobei durchaus nicht alle Beschwerden berechtigt oder nachverfolgbar sei.

"Die Lebensmittelüberwachung kontrolliert nicht nur Betriebe, sondern kümmert sich auch um den Verbraucherschutz", so der Erste Bürgermeister. Käufer dürften nicht getäuscht werden. Als Beispiel nannte er den Döner, der kein "echter" Döner ist, wenn er nicht die dafür definierten Zutaten enthält. Was in den wahren Döner unter anderem nicht hineingehört, ist Geflügelfleisch, das nebenbei günstiger als Lamm- oder Kalbfleisch ist und den Verkäufern eine höhere Gewinnspanne beschert. "Das muss angegeben werden", so Specht. Alles in allem schneidet die Quadratestadt im Vergleich mit anderen Städten ähnlicher Größe laut Peer-Kai Schellenberger gut ab. "Manchmal sogar besser. Deshalb kann man in Mannheim ruhigen Gewissens essen und einkaufen gehen", so der Leiter des Verbraucherschutzes.

Info: Über 6700 Betriebe liegen im Spektrum der Lebensmittelkontrolleure Mannheims. Davon sind 5400 Lebensmittelbetriebe, unter die auch 1570 Gastrobetriebe und über 80 Großküchen fallen.