Von Volker Endres

Mannheim. Die Einkaufsstadt Mannheim ist weit mehr, als die Hochglanzläden in den Quadraten. Dies wurde bei der "Langen Nacht der Kunst und Genüsse" wieder einmal deutlich, bei der sich der Einzelhandel vor Ort präsentierte. Eingebunden in ein buntes Programm aus Musik, Kunst und Kulinarik zeigte der Vorort-Fachhandel sein Können. Doch nicht nur der Handel ist nah am Menschen. Auch die Kirchen beteiligten sich konfessionsübergreifend an der gemeinsamen Aktion.

"Die ,Lange Nacht’ ist die ideale Gelegenheit, das Angebot vor Ort kennenzulernen", sagte Bürgermeister Michael Grötsch (CDU) beim zehnjährigen Jubiläum der Mannheimer Erfolgsgeschichte vor vier Jahren. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Von 18 bis 24 Uhr hatten Kunden, Nachbarn und Anwohner die Gelegenheit, ihren "Laden um die Ecke" aus einer ungewöhnlichen Perspektive kennenzulernen.

Es gab Menschentrauben vor den roten Teppichen und Teelicht-Laternen, die den Weg zu den rund 300 beteiligten Betrieben in 14 Stadtbezirken wiesen. Und das offensichtlich mit Erfolg. "Von dem, was wir bislang wissen, war das für 80 Prozent der Stadtteile die erfolgreichste ,Lange Nacht’ überhaupt", jubelte Mit-Veranstalter Holger Schmid. Aus der Idee, die im Jahr 2004 von Sandhofen aus ihren Siegeszug durch Mannheim antrat, ist mittlerweile ein Selbstläufer geworden. Die engagierten Einzelhändler waren stark gefordert: "Ich jetzt gerade einmal froh, wenn nicht mehr ganz so viel los ist", atmete beispielsweise Sandrina Künster, Co-Vorsitzende des Rheinauer Gewerbevereins, im tiefen Mannheimer Süden durch.

Mit einem Glas Sekt stieß sie mit den Neuankömmlingen in ihrem Kosmetiksalon an und freute sich über den großartigen Erfolg, der außerhalb der regulären Geschäftszeiten auch die Gelegenheit zum gemütlichen Austausch bieten soll. Diesen Ansatz haben sich auch die Kirchengemeinden in einigen Vororten zu eigen gemacht. Die in der evangelischen Friedenskirche in der Schwetzinger Vorstadt zum Beispiel. Im von Kerzenlicht und dezenten Lichteffekten erhellten Kirchenschiff hatte Christa Krieger vom Ältestenrat der Gemeinde ein buntes Musikprogramm auf die Beine gestellt. "Für uns ist es toll, dass wir einen Kontrapunkt zum Kommerz setzen können", strahlte sie und verwies auf das - auch zur späten Stunde - noch gut besuchte Gotteshaus.

Zuvor hatte der Gospelchor "Joyful Voices" nach zweijähriger Bühnenabstinenz sein Comeback gefeiert, erklang Franz Schuberts "Vier Impromptus" am Klavier und griff Christian Schimanski zur Barockgitarre. "Ich denke, wir fügen uns als Puzzleteil sehr gut ins große Ganze der ,Langen Nacht’ ein", strahlte Krieger und erntete dafür von Pfarrerin Maibritt Gustrau keinen Widerspruch.

Und auch die katholischen Gotteshäuser hatten sich geöffnet. Die Pfarrei Christ-König in Wallstadt beispielsweise, die sich nicht nur mit dem kircheneigenen "Weltladen" für fairen Handel einsetzte, sondern im Gotteshaus selbst bei Meditationsmusik ebenfalls einen Kontrapunkt setzte.

Das galt auch für St. Antonius in Mannheim-Rheinau. Los ging es hier mit einem Gottesdienst und Fürbitten in fünf Sprachen. "Der war beinahe so gut besucht, wie die Messe an Heiligabend", freute sich Pfarrgemeinderätin Silvia Bergner. "Wir haben das Ziel, unsere Kirche zu öffnen und die Menschen zu begeistern. Ich glaube, das ist uns mit dieser Veranstaltung gelungen", unterstrich Pastoralassistent Matthias Leis, zumal Ikonenmalereien und eine Bilderausstellung zusätzliche Besucher ins Gotteshaus lockten. Auch hier ein positives Fazit also, wie auch Holger Schmid unterstrich: "Die Kirchen ergänzten an vielen Orten das kulturelle Programm perfekt."

Kein Wunder, verfolge man doch ein ähnliches Ziel: "Genau wie die Gewerbetreibenden versuchen wir, Menschen für unser Thema zu begeistern", erklärte Leis, warum sich die Kirchengemeinden im Umfeld der "Langen Nacht der Kunst und Genüsse" wohlfühlen.