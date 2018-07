Mannheim-Neckarstadt. (dut) Bei einer Schwerpunktkontrolle der Stadt Mannheim sowie der Polizei in der Neckarstadt sind am vergangenen Donnerstagabend 42 Betriebe überprüft worden. Zwei davon wurden geschlossen. In einer befand sich kein Verantwortlicher, bei der anderen Gaststätte handelte es sich um eine Baustelle, die eine Gefährdung für die Gäste darstellte, teilte die Stadt am Dienstag mit.

Hintergrund Die Verstöße im Überblick Stadt und Polizei überprüften am Donnerstagabend insgesamt 42 Betriebe in der Neckarstadt, darunter Kioske, Supermärkte, ein Telekommunikationsgeschäft, Call-Shops und Gaststätten. Sie stellten dabei 20 Verstöße gegen das Pfandgesetz fest, in sieben Fällen besteht der Verdacht der illegalen Beschäftigung. Außerdem stellten sie eine Straftat fest: Verbreiten von pornografischen Schriften ohne Sicherstellung des Jugendschutzes. Zudem wurden vier Geldspielautomaten stillgelegt. dut

Zwölf Beamte der Polizei Mannheim und des städtischen Fachbereichs Sicherheit und Ordnung haben gemeinsam mit sechs Beschäftigten des Fachbereichs Grünflächen und Umwelt in den frühen Abendstunden in einer rund sechsstündigen Aktion Gaststätten und Einzelhandelsbetriebe in dem Stadtteil kontrolliert.

In einem Betrieb stellten die Beamten eine Straftat fest. Minderjährige hatten dort ohne Sicherstellung des Jugendschutzes über einen Computer Zugang zu pornografischen Inhalten. Außerdem wurden vier Geldspielautomaten stillgelegt. Wie die Stadt weiter mitteilte, stellten die Kontrolleure 20 Verstöße gegen das Pfandgesetz fest.

Bis auf einen der kontrollierten Einzelhandelsbetriebe verstießen die anderen Geschäfte zum Teil massiv gegen die Pflicht zur "Bepfandung von Einweggetränkeflaschen". Der Fachbereich Grünflächen und Umwelt wird hierzu seine Kontrollen deshalb sowohl in der Neckarstadt als auch im übrigen Stadtgebiet ausweiten, kündigte das Rathaus an.

Zudem bestand bei insgesamt sieben Betrieben der Verdacht auf illegale Beschäftigung. Hinzu kamen zahlreiche Verstöße gegen das Gaststätten- und Baurecht, sowie fehlende oder unzureichende Preisaushänge, Verstöße gegen das Landesnichtraucherschutzgesetz, abgelaufene Feuerlöscher, verschlossene und verstellte Notausgänge. Die Beamten werten die Ergebnisse nun aus und werden die vorgefundenen Verstöße anzeigen.

Die beiden Fachbereiche Grünflächen und Umwelt sowie Sicherheit und Ordnung kündigten aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse erneute umfangreiche Kontrollen an. Die nächste sei mit der Polizei bereits vereinbart.