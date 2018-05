Mannheim. (pol/mün) Weil so viele Kleinstransporter an Unfällen beteiligt sind, hat die Verkehrspolizei Mannheim erneut diese Fahrzeuge unter die Lupe genommen. Und wie in der Vergangenheit: Die Beamten hatten auch am Donnerstag wieder viel zu bemängeln. Bei 26 der 40 kontrollierten Kleintransporter gab es etwas zu beanstanden, heißt es in der Mitteilung, das sind fast zwei Drittel. Damit sei die Beanstandungsquote nach wie vor auf hohem Niveau. 15 Fahrern wurde die Weiterfahrt bis zur Mängelbeseitigung untersagt.

So entdeckten die Beamten beispielsweise, dass ein Gastronomiezulieferer neben seinem Gemüse auch frische Hühnerleber und Tiefkühlgemüse in einem nicht gekühlten Fahrzeug beförderte. Damit war die Kühlkette unterbrochen und die Lebensmittel durften nicht mehr in den Handel gelangen. Durch die Lebensmittelüberwachung der Stadt Mannheim, die vor Ort kam, wurden die Lebensmittel beschlagnahmt und später vernichtet.

Insgesamt wurden festgestellt:

1 Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

1 Lebensmittelrechtlicher Verstoß

13 Fälle mangelhafter Ladungssicherung

14 Verstöße gegen die Straßenverkehrs Zulassungsordnung

18 Verstöße wegen Lenk- und Ruhezeiten

1 Anzeige nach Gefahrgutrecht

2 Fahrzeuge waren überladen

10 Mängelberichte

Auch die Beamten des Zolls wurden bei der Kontrolle fündig. Es gab drei Strafanzeigen: Zwei Mal wegen Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt und einmal wegen Steuerhinterziehung. In mehreren Fällen liegen Verdachtsmomente wegen Ordnungswidrigkeiten vor - hier wird weiter ermittelt.

Wegen der erneut hohen Beanstandungsquote werden die Kontrollmaßnahmen fortgesetzt, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

An der Schwerpunktkontrolle auf dem Areal der Verkehrspolizei in der Hochuferstraße waren die Verkehrspolizei Mannheim und Heidelberg, die Verkehrsüberwachung in Karlsruhe, dier Autobahnpolizei Mannheim, das Hauptzollamt Karlsruhe (Finanzkontrolle Schwarzarbeit in Heidelberg) sowie das Gewerbeaufsichtsamt Heidelberg beteiligt.