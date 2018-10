Mannheim. (env) Premiere in Mannheim: Bei der zweiten baden-württembergischen Konfi-Nacht ist die Quadratestadt erstmals Gastgeber für circa 700 Konfirmanden im Land. Bei verschiedenen Aktionen am Freitag und Samstag, 19. und 20. Oktober, sollen die Jugendlichen nicht nur Mannheim kennenlernen, sondern sich auch kirchlichen Themen zwischen Geburt und Glaube annähern.

Die Konfirmanden und die etwa 100 Begleitpersonen kommen aus Mannheim und Stuttgart, Karlsruhe und Lahr, Hockenheim und Schwetzingen, Wiesloch und Neulußheim, Bretten und Lauchingen und aus weiteren Gemeinden und sind jeweils Übernachtungsgäste in Mannheimer Gemeinden. "Gemeinsam sollen sie lernen, was Kirche bedeutet: Wir sind viele", so Dekan Hartmann.

Das soll sich spätestens beim Abendsegen in der Konkordienkirche gegen 22 Uhr am Freitagabend festsetzen, den Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh nach der Begrüßung von Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) und Dekan Hartmann erteilt. Das soll aber auch deutlich werden in der Bewirtung, die von den Gemeinden in den Stadtteilen aber auch in der Innenstadt übernommen wird.

"Konfirmanden-Arbeit ist ein spannendes Arbeitsfeld", erklärte Mannheims Stadtdekan Ralph Hartmann. Immerhin befinden sich die Jugendlichen zwischen 14 und 15 Jahren gerade in einer Lebensphase, in der vieles auf sie einströme. "Gemeinschaft ist deshalb ein wichtiges Thema", so Hartmann. Mit dem neuen Format, das badische und württembergische Landeskirche erstmals gemeinsam im Jahr 2016 in Stuttgart durchgeführt hatten, bewege man sich fort vom klassischen Konfirmanden-Unterricht hin zum gemeinschaftlichen Erlebnis.

"Neue Leute kennenlernen, gemeinsam unterwegs sein, sich selbst erfahren und Spannendes erleben, all das sind wichtige Aspekte für Jugendliche", sagt Thomas Ebinger von der Württembergischen Landeskirche. Der Dozent für Konfirmandenarbeit ist Initiator der Konfi-Nacht.

Ute Mickel griff die Idee auf und brachte sie nach der Premiere in Stuttgart jetzt nach Mannheim: Ute Mickel und ihr Vorbereitungsteam sind überzeugt, dass alle Teilnehmenden "die Freude an der Neugierde mit nach Hause nehmen und erlebt haben, wie wichtig das Miteinander ist", erklärte die Vorsitzende der Kommission für Konfirmation der Badischen Landeskirche.

Mannheim habe sich als zweiter Standort der Konfi-Nacht angeboten. "Hier sind die Jugendgruppen besser vernetzt, als beispielsweise in Karlsruhe."

Und nicht nur die. Viele große Kulturträger, etwa Technoseum und Reiss-Engelhorn-Museen, Popakademie oder auch muslimische und jüdische Gemeinde hatten auf Anfrage ein Workshop-Angebot für die Jugendlichen gemacht. "Überall, wo wir angefragt haben, trafen wir auf offene Türen", so Hartmann. "Dieses Miteinander zeichnet unsere Stadt aus." Künftig soll die Konfi-Nacht im jährlichen Wechsel in Stuttgart und Mannheim stattfinden - das hoffen zumindest Ute Mickel, Ralph Hartmann und Thomas Ebinger.