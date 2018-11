Mannheim. (env) Spielende, singende, lachende und vor allem satte Kinder gehören in der Kindervesperkirche für drei Stunden zum Alltag. Für manche Kinder mag das Alltag sein, andere kennen jedoch weder ein warmes Mittagessen oder das unbeschwerte Spielen. Seit zehn Jahren ist die Mannheimer Kindervesperkirche ein Signal gegen Kinderarmut. Vom 3. bis 16. Dezember erhalten täglich rund 100 Kinder wieder eine warme Mahlzeit und ein Stück Normalität.

Jedes fünfte Kind in Baden-Württemberg lebt in Armut oder ist davon bedroht, so die Untersuchung des katholischen Sozialverbands Caritas. Nicht nur ein aktuelles Problem, sondern sogar eine tickende Zeitbombe: "Kinder, die in Armut aufwachsen haben eine wesentlich schlechtere Teilhabe-Chance", erklärt der evangelische Stadtdekan Ralph Hartmann. Armut wird damit quasi vererbt. Es sei unverständlich, so Hartmann, wie wenig diese Problematik in der öffentlichen Diskussion stehe. Umso wichtiger findet er die Mannheimer Kindervesperkirche: "Wir weisen unverdrossen auf die Situation hin."

Immerhin ist aus den Anfängen der Kindervesperkirche mittlerweile ein ganzes Netz an Hilfsleistungen geworden. Der Mittwochs-Tisch beispielsweise, bei dem circa 40 Kinder und Jugendliche aus dem Stadtteil der evangelischen Jugendkirche in Waldhof zumindest einmal in der Woche ein Mittagessen erhalten. Oder die Ferienfreizeit im Sommer in Friedelsheim unter der Betreuung von Adler-Stadionsprecher Udo Scholz - beides, wie auch die gesamte Kindervesperkirche, getragen von Spenden. Von den insgesamt rund 40.000 Euro im Jahr, die Projektleiterin Ruth Würfel als Bezirksjugendreferentin aufsummiert, stammt ein Großteil aus der Kasse des Vereins "Adler helfen Menschen". "Wir wissen, dass wir mit diesen 14 Tagen nichts an der Grundproblematik ändern können, aber wir schaffen Begegnungen und Berührungspunkte. Davon profitieren alle", sagt Matthias Binder aus dem Vereinsvorstand. In seiner Funktion als Geschäftsführer der Eishockey-Organisation Adler Mannheim verspricht zudem: "An den einzelnen Tagen sind immer wieder Spieler von uns vor Ort und begleiten die Veranstaltung."

Auch deshalb sind nicht nur betroffene Kinder eingeladen. "Wir wollen niemanden stigmatisieren", betont Ruth Würfel. Stattdessen speist der gesamte Klassenverband gemeinsam und darf im Anschluss im Kirchenschiff der Jugendkirche Spielen, bekommt vorgelesen oder kann mit Eckhard Stadler musizieren. Der Musikbeauftragte der evangelischen Jugendkirche hat eigens dafür ein Lied für die Kindervesperkirche geschrieben in dem alles steckt: "Essen, spielen, basteln und viel malen - das ist Kindervesperkirche jedes Jahr." "Wir schaffen einen Raum für Sternstunden, aber die Situation hat sich nicht verbessert - im Gegenteil", so Dekan Hartmann.