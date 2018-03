Mannheim. (otto) Die Kelly Family ist zurück. Sieben Mitglieder der musikalischen Großfamilie zogen nun 11.000 begeisterte Fans in die ausverkaufte Mannheimer SAP-Arena. Überwiegend im mittleren Alter, so zwischen 30 und 50 Jahren, sind die Anhänger der Band heute, und überwiegend weiblich. Einige konnten ihre Männer überzeugen, sie zu begleiten, andere haben ihre Kinder dabei. Ein Konzert der Kelly Family taugt zweifelsohne zum gemeinsamen Familienausflug, schließlich sind die Akteure auf der Bühne auch allesamt Geschwister.

Es war Ende 2016, als Angelo Kelly verkündete, dass die Familienmitglieder nach einer langen ruhigen Phase wieder zusammenkommen und im Mai 2017 ein Konzert in der Dortmunder Westfalenhalle geben werden. Aus diesem Comeback-Auftritt, den die Band einen Abend lang mit ihren loyalsten Fans zelebrieren wollte, wurde schließlich ein ganzes Wochenende mit drei großen, ausverkauften Konzerten nacheinander. Über ein Jahrzehnt nach der letzten Veröffentlichung erschien begleitend eine neue CD. Das Titellied "We got Love" stieg auf Anhieb auf Platz eins der deutschen Albumcharts.

Die Kellys spielten neue Songs wie "Keep on Singing", "Brothers and Sisters" oder "We got Love", die sich im Grunde nahtlos mit den Hits aus den 1990er-Jahren verbinden lassen. Doch ältere Titel wie "I can’t help myself", "Nanana", "Fell in Love with an Alien" oder auch"An Angel" lösten den größten Jubel und lautesten Applaus aus. Etwa die Hälfte der Zuschauer hielt es gleich vom ersten Lied an, Jimmy Kellys "I can’t stop the Love", nicht auf den Sitzen. In der Folge klatschten sie mit, wo es nur ging, ob es passte oder nicht, selbst als Extremsportler und Rammstein-Fan Joey mit "Why Why Why" und "The Wolf" den Hardrocker gab. Jeder Kelly, der mit auf Tour ist, also Kathy, Patricia, John, Jimmy, Joey und Angelo, hatte mehrere Titel, mit denen er jeweils ins Rampenlicht rückte oder den Doppelsteg vor der Bühne betrat, der ihn noch näher an die Zuschauer heranführte.

Dazu kam als "Special Guest", der 53-jährige Paul Kelly, der die Band ursprünglich bereits vor ihren größten Erfolgen in den 1990er Jahren verlassen hatte. Im Kilt, mit Vollbart wie Urvater Dan Kelly, Drehleier und der Tin Whistle sorgte er für die nötige folkloristische Authentizität, die die Kellys plötzlich wie The Dubliners klingen ließ. Nicht nur die älteren Fans erinnerten sich: Filmeinspielungen auf einer Leinwand über der Bühne zeigten alte Aufnahmen der Kellys als junge Straßenmusiker, im Hausboot oder im legendären Doppeldeckerbus.

Besonders augenfällig schloss sich der Kreis von Vergangenheit und Gegenwart, als auf der Leinwand der fast 40 Jahre alte Videoclip von "Who’ll come with me (David’s Song)" zu sehen war. Da sang John Kelly glockenhell noch vor dem Stimmbruch. Vor der Leinwand stand der mit den Fans gealterte John Kelly auf der Bühne der Mannheimer SAP-Arena.