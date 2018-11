Von Stefan Otto

Mannheim. Erst im Oktober ist ihre Doppel-CD "Ultimate Collection" erschienen, bereits die zweite Zusammenstellung ihrer erfolgreichsten Songs in einer 15 Jahre währenden Karriere. Mit dem Gori Women’s Choir gastierte die georgisch-britische Musikerin Katie Melua nun im nahezu ausverkauften Mozartsaal im Mannheimer Rosengarten.

Vorab erschien die irisch-jordanische Musikerin Keeva, die allein mit ihrer Stimme und einer Gitarre den Raum schon fast so zu füllen vermochte, wie der Hauptact. Und dies im eigentlichen wie im übertragenen Sinne auch umsetzte, wenn sie die Besucher, die zu Konzertbeginn längst noch nicht alle saßen, sozusagen spielend in den Saal holte. Auf sie folgte in einem bodenlangen, goldfarbenen Kleid, die 1,58 Meter kleine Katie Melua selbst.

Ebenfalls solistisch stimmte sie in ihrer georgischen Muttersprache das Traditional "Tu Ase Turpa" ("If You Are So Beautiful") an, bevor ihr Bruder, der Gitarrist Zurab Melua, zu ihr stieß, um mit ihr den "Plane Song" zu spielen. Zu voller Geltung kam die Stimme der zierlichen, 34-jährigen Sängerin erstmals beim dritten Song, nun begleitet von einer vierköpfigen Band: Mark Edwards am Keyboard, Tim Harries am Bass, Nicky Hustinx am Schlagzeug, Zurab an der Gitarre. "Belfast" erzählt von der Stadt, in der Melua im Schatten des georgischen Bürgerkriegs und des Nordirlandkonflikts in den 1990er Jahren aufgewachsen ist. 1993 hatte Ketevan, wie "Katie" mit richtigem Vornamen heißt, das heimatliche Georgien mit ihrer Familie verlassen. Über Belfast kam sie schließlich nach London, wo sie zum Popstar wurde.

Im Rosengarten sang und spielte sie mit "Nine Million Bicycles" schon in der ersten Viertelstunde ihren größten Hit, der sie 2005 bekannt gemacht hatte, gefolgt erst in der zweiten Hälfte der Show von "The Closest Thing to Crazy", ihrer älteren Debüt-Single, die viele Fans damals erst im Nachhinein für sich entdeckt haben. Ihre bezaubernde, stets etwas melancholisch erscheinende Stimme, das bewies Melua spätestens ab jetzt, vermag so mädchenhaft wie reif, so zerbrechlich wie kräftig, kristallklar und weich zugleich zu klingen. Sie verfügt dazu über eine Intonation, die jeder Tonfolge noch eine besondere Note zu verleihen vermag.

Der 16-köpfige Gori Women’s Choir, der ihr bald auf die Bühne folgte, grundierte ihren Gesang noch mit weiterer Tiefe und schuf einen Raum - derart, dass man sich binnen kurzem in einer steinalten Klosterkirche und nicht im vergleichsweise jungen Rosengarten wähnen konnte. Im Joni-Mitchell-Cover "River" passte der Frauenchor aus der georgischen Kleinstadt Gori sich noch zurückhaltend in den Hintergrund ein, kam aber besonders beim "Cradle Song", dem ukrainischen "Shchedryk" oder dem französischen Weihnachtslied "Minuit, Chrétiens" voll zur Geltung.

Insgesamt gaben neben Eigenkompositionen auch Interpretationen traditioneller Weisen und Cover-Versionen den Ton an. So unterschiedliche Titel wie "Just Like Heaven", "Fields of Gold" oder "Diamonds Are Forever" eignete Melua sich so sehr an, dass sie sich weniger nach den Originalinterpreten The Cure, Sting oder Shirley Bassey anhörten, sondern so, als ob es sich seit jeher um ihre Songs handelte.

Wenn es denn überhaupt etwas auszusetzen gibt an ihrer laufenden Tournee, die noch nach Österreich, Luxemburg und England führen wird, sind es eine gewisse Einförmigkeit in der Songauswahl, die nur einmal von "The Flood", wo Hustinx’ Schlagzeug dominiert, durchbrochen wird, und große, pastellige Hintergrundprojektionen, ein Wolf vor dem Vollmond oder malerische Felsen im Meer, die manchmal schon reichlich abgedroschen wirken.