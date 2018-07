Eggenstein-Leopoldshafen. (dpa/pol) Nachdem etwa 5000 Liter Diesel in den Rhein zwischen Karlsruhe und Mannheim geflossen sind, ist die Badewarnung der Stadt Mannheim inzwischen aufgehoben worden. Das Wasser sei soweit verdünnt, dass keine Gefahr mehr bestehe, sagte ein Sprecher der Polizei am Montagmorgen. Zu Umweltschäden sei es nicht gekommen. "Es gab keine Schäden bezüglich Fische oder Pflanzen", sagte der Sprecher.

Ein 22 Jahre alter Niederlände hatte am Sonntagmorgen bei Eggenstein-Leopoldshafen Dieselkraftstoff den Angaben zufolge aus dem Schiffs- in einen Heiztank gefüllt. Danach habe er vergessen, die Zuleitungen richtig zu schließen und sei schlafen gegangen. Später setzte sich die Kraftstoffpumpe laut Polizei automatisch wieder in Betrieb. Da der Heizungstank voll war, floss der Kraftstoff aufs Deck und danach in den Rhein. Der Fluß wurde daraufhin auf einer Länge von etwa 30 Kilometern verunreinigt.

Die zuständigen Umweltbehörden wurden laut Polizei unterrichtet und entnahmen Gewässerproben. Die Stadt Mannheim hatte vorsorglich ein Badeverbot am Rhein verhängt. Die Energie- und Versorgungsbetriebe zwischen Karlsruhe und Mannheim beziehungsweise Ludwigshafen wurden ebenfalls informiert.

Die Lage werde weiterhin von den Umweltbehörden und den zuständigen Wasserschutzpolizeien Karlsruhe und Mannheim mit Hilfe der vorhandenen Messstationen beobachtet, teilte die Polizei am Montagvormittag mit. Die Wasserschutzpolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen aufgenommen, hieß es.