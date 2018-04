Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Als am Samstagnachmittag im Mannheimer Rosengarten die 84. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie (DGK) endete, waren in insgesamt über 340 Vorträgen, Symposien und Foren Durchbrüche in der medikamentösen Behandlung und in der technischen Entwicklung ebenso vorgestellt worden wie neueste wissenschaftliche Erkenntnisse. Etwa 8500 Kongressteilnehmer diskutierten über die Voraussetzung einer optimalen Patientenversorgung, Risikofrüherkennung und Prävention. Auch das Thema "E-Health" stand auf der Agenda. Dabei geht es um von modernen Informations- und Kommunikationstechnologien gestützte Anwendungen, die für die Behandlung und Betreuung von Patienten eingesetzt werden können, indem über sichere Datenverbindungen Informationen verarbeitet und ausgetauscht werden.

"E-Health ist ein rasant wachsender Markt, der unter anderem durch die Digitalisierung und tragbare Sensoren getrieben wird. Es gibt viele faszinierende Optionen und sinnvolle Anwendungsmöglichkeiten", hatte DGK-Präsident Professor Dr. Hugo Katus sich schon im Vorfeld der Fachtagung gegenüber der RNZ zu diesem Thema geäußert und als ein Beispiel die Überwachung des Augenhintergrunds mit Sensoren genannt, womit Gefäßveränderungen und Begleiterkrankungen präzise diagnostiziert werden können. Hinsichtlich der elektronischen Gesundheitskarte oder des Einsatzes eines Hochleistungsrechners als "Computerarzt", der anhand von gespeicherten Daten seine Empfehlungen abgibt, sieht der Heidelberger Kardiologe jedoch erhebliche Probleme, insbesondere mit Blick auf die Datensicherheit.

Fest steht aber auch, dass der Umsatz für den E-Health-Markt in 2020 mit zwei Milliarden US-Dollar prognostiziert wird. Aufzuhalten ist der technische Fortschritt also nicht. "Als Mediziner müssen wir uns positionieren und die Entwicklung mitgestalten, um für den Patienten Vorteile zu sichern und Risiken zu minimieren", erklärte Katus. Ein Beispiel für ein solches aktives Mitgestalten sind sechs Apps, die die Professoren Peter Radke und Martin Möckel mit einer Gruppe von Kollegen über den Zeitraum von zehn Jahren entwickelt haben. Diese mobilen Leitlinien für den Krankenhausbetrieb können auf das Smartphone oder Tablet geladen werden. Weil es als erwiesen gilt, dass das Befolgen medizinischer Leitlinien Sicherheit für den Patienten bedeutet, es sich dabei jedoch um mitunter weit über hundert Seiten lange Ausarbeitungen handelt, befasste sich die DGK-Arbeitsgruppe mit der Fragestellung, wie diese Handlungsempfehlungen kompakt in den klinischen Behandlungsprozess umgedacht werden können. "Während die Leitlinien auf den zuvor definierten Befund abzielen, setzten die Apps beim Symptom an. Denn in der Realität basiert Medizin genau darauf", erklärten Radke und Möckel am Beispiel Brustschmerz: Kommt ein Patient mit diesem Leitsymptom, führt die App die Ärzte Schritt für Schritt und übersichtlich durch die sensible Phase der Akutbehandlung. Eine digitale Orientierungshilfe, die auf gesicherten und geprüften Inhalten basiert und rasch umzusetzen ist. Die App helfe, unnötige Untersuchungen zu vermeiden, so die Mediziner. Sie sehen in den gezielten Behandlungsempfehlungen einen großen Patientennutzen.

Technisch möglich ist es zudem, den gesamten Entscheidungsprozess zu dokumentieren. Allerdings müsste der behandelnde Arzt sich darüber am Ende handschriftlich seine Notizen machen. Das Speichern der Informationen und deren elektronische Übertragung in die Patientenakte sind aus datenschutzrechtlichen Gründen bislang nicht erlaubt, mit Schließen der Apps sind die Daten verschwunden.