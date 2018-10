Von Peter Wiest

Mannheim. Wenn er an diesem Abend nicht viel mehr gespielt hätte, als das zweieinhalbminütige Gitarrensolo von "No good Place for the Lonely" - allein das wäre den Besuch dieses Konzerts wert gewesen. Perfekter kann man das, was Gitarren-Blues und die tiefen, damit verbundenen Gefühle ausmacht, einfach nicht rüberbringen: 150 Sekunden pure Gänsehaut.

Aber Joe Bonamassa hat natürlich mehr gespielt in der SAP Arena - viel mehr. Gänsehaut gab es dabei im Fünf-Minuten-Takt. Und alles zusammen, was der Gitarrist und Sänger mit seiner fünfköpfigen Band und den beiden australischen Stimmwunder-Sängerinnen über zwei Stunden lang auf die Bühne zauberte, machte diesen Auftritt zu einem Rock-Blues-Erlebnis der besonderen Art - wie man es in diesem Mannheimer Konzerttempel in den vergangenen Jahren selten erlebt hat. Das zeigte sich zumindest in der Stimmung: Der Applaus der Konzertbesucher am Ende war riesig.

Vielleicht allerdings hätte Bonamassa ja doch lieber noch einmal im Capitol spielen sollen als in der Arena. Denn diese war erstaunlicherweise nur zur Hälfte gefüllt. Neun Jahre ist es jetzt her, dass der heute 41-Jährige im vergleichsweise kleinen und kuscheligen Capitol-Ambiente auf der Bühne stand - ein unvergessenes Konzert. Längst füllt er mittlerweile die großen Hallen. Warum jetzt nicht auch die komplette SAP Arena, bleibt ein Rätsel.

Der Stimmung allerdings tat dies keinen Abbruch. Im Gegenteil: Bonamassa gelingt es nach wie vor, selbst in einer Arena diese intime, noch immer fast kuschelige Blues-Atmosphäre zu erzeugen. Da hat tatsächlich jeder der um die 5000 Fans im Publikum das Gefühl: Der Mann da vorne auf der Bühne, der macht das alles nur für sie - und natürlich auch für sich selbst.

Blues in wirklich allen Variationen hat er dafür mitgebracht - eigene Stücke vom letzten Album sowieso, aber auch Klassiker wie Albert Kings "I Get Evil"; B.B. Kings "Nobody Loves me like my Mother" (mit einem zweiten absolut unvergleichlichen Slowblues-Gitarren-Solo); John Mayalls mittlerweile uraltes "Little Girl" - und nicht zuletzt zwei ganz eigene Led Zeppelin-Interpretationen von "Boogie with Stu" und "How many more Times".

Da hält es keinen mehr auf den Plätzen. Jubelnde Fans treibt es nach vorne zur Bühne. Ihr Held dort oben, der lässt sich, das ist ihm anzumerken, nur zu gerne feiern. Was er tatsächlich alles kann, hat Bonamassa da längst mit seinen eigenen Stücken bewiesen - die weitgehend vom "Redemption"-Album stammen. "Evil Mama" ist ebenso zu hören wie "Self Inflicted Wounds" - und das mitreißende "Just ‘cos you can don’t mean you should" wird zum ersten richtigen Blues-Hammer des Abends, bei dem sich Bonamassa und der wundervolle Organist Reese Wynans gegenseitig zu ungeahnten Höhen treiben. Von wegen "Nur weil Du es kannst, brauchst Du es ja nicht auch gleich noch zu machen", so der Songtitel! Nein, diese Musiker auf der Bühne können es nicht nur - sie machen es auch gerne und immer wieder. Und wie!

Auch wenn der Begriff ursprünglich für einen anderen geprägt wurde: Dieser Joe Bonamassa ist ein Gitarren-Gott. Ganz so, wie einst Eric Clapton tituliert wurde - denn ebenso wie dieser führt er das Instrument in eine neue Dimension und findet immer wieder neue Ausdrucksmöglichkeiten, wie man sie zuvor kaum für möglich gehalten hätte.

Seine Finger zurren, zerren, zupfen, streicheln, hauen auch mal drauf und fliegen über die Saiten; er schraubt am Lautstärkeregler und lässt die Gitarre wie ein Glockenspiel oder sogar wie ein ganzes Streicher-Ensemble klingen. Im Mittelpunkt stehen aber die vertrauten Blues-Licks - die die Fans mitten hinein führen in den siebten Gitarrenrock-Himmel.