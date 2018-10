Von Micha Hörnle

Mannheim. Die großen Zeiten von Jochen Brauer, der am Dienstag mit 89 Jahren in seinem Haus in Mannheim starb, waren schon etwas her: In den 60er und 70er Jahren kannte man ihn von (Schlager-)Film und Fernsehen - wohl am bekanntesten wurde er bei Hans Rosenthals "Dalli Dalli", das von 1971 bis 1986 lief. Aber die letzten 20 Jahre hatte Brauer das Glück, die Musik machen zu dürfen, die er am meisten mochte: Jazz. Denn schon in seiner Jugend begeisterte sich der gebürtiger Görlitzer für den Swing der Amerikaner, eckte aber bald in der stalinistischen DDR an. Er ging 1954 in den Westen, ein Jahr später wurde er in Mannheim sesshaft.

1956 hatte er beim Deutschen Jazzfestival in Frankfurt seinen ersten großen Auftritt - ein Jahr nach dem fulminanten Debüt des Mit-Mannheimers Wolfgang Lauth. In ihren Aufnahmen richteten beide sinnigerweise ihren Blick nach Heidelberg: Lauth mit "Cave Souvenir" und Brauer mit "Fritz in Heaven" - gemeint ist der Konzertveranstalter Fritz Rau, der sich im von im mitgegründeten Altstadt-Jazzkeller "Cave 54" wie im Himmel fand.

Doch, im Gegensatz zu Lauth, währte Brauers Jazzherrlichkeit nicht lange, sein Sextett wurde zu einem gefragten musikalischen Begleiter im Fernsehen - ab 1961 bei einer der ersten "Kuli"-Quizsendungen. Dann folgte der Ruf der Schallplatte - und hier entdeckte Brauer weniger die instrumentalen als die vokalen Fertigkeiten seiner Männer: Sie sangen wie die modern-swingenden amerikanischen Männergesangsquartette à la "Hi Lo’s" oder den "Four Freshmen", und Brauer freute sich diebisch, dass "wir das ja ganz gut hinbekommen haben".

Immer wieder mogelte Brauer auf die schlagerlastigen schwarzen Rillen die eine oder andere Jazz-Nummer: So wurde aus George Shearings Klassiker "Lullaby of Birdland" ein "Seit ich Dir begegnet". Brauer pflegte ansonsten seine Liebe zu den schrägen Akkorden eher im Stillen, es war ja eine brotlose Kunst - und Brauer war durchaus jemand, der die Vorzüge des guten Lebens zu schätzen wusste. Darüber sprach er ganz ohne falsche Scham, er war eine ehrlich-sympathische Haut, ganz ohne Allüren.

In den 90er Jahren schnappte sich Brauer wieder sein Tenorsaxophon - und spielte ein ausgesprochen "heißes" Horn, ganz anders als der Cool Jazz seiner frühen Jahre. Sein letztes Konzert gab er 2014, dann wurde er schwer krank.