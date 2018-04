Mannheim. (hwz) Erstmals führt mit dem Schweizer Cornel Sieber ein Geriater die Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin (DGIM). Es verwundert daher kaum, dass der Chefarzt am Krankenhaus Barmherzige Brüder in Regensburg und Direktor am Institut für Biomedizin des Alterns an der Universität Erlangen-Nürnberg beim Internistenkongresses vom kommenden Samstag bis Dienstag im Mannheimer Rosengarten einen Schwerpunkt auf die Altersmedizin setzt. "Innere Medizin - Medizin für den ganzen Menschen", unter dieses Motto hat Sieber die Fachtagung der DGIM gestellt, zu der etwa 8000 Teilnehmer erwartet werden.

"Für die bestmögliche Diagnose und eine erfolgreiche Therapie muss die Erfahrung des behandelnden Arztes ebenso einfließen wie die Wünsche und Erwartungen des Patienten an die Medizin", erklärte Sieber gestern im Vorfeld des Kongresses. Insbesondere bei alten Menschen gelte es genau hinzuschauen und sorgfältig abzuwägen. Laut Sieber leiden diese Patienten in der Regel an Mehrfacherkrankungen, akuten wie chronischen zugleich.

Um die unterschiedlichen Krankheiten parallel zu behandeln, bedürfe es des empfohlenen Einsatzes mehrerer Medikamente. Und da sind Wechselwirkungen nicht auszuschließen. Sowohl Sieber als auch Martin Wehling, Direktor des Instituts für Klinische Pharmakologie der Medizinischen Fakultät Mannheim, weisen darauf hin, dass ein solcher "Medikamentencocktail" zu Verwirrtheit und Wahnvorstellungen führen kann.

Neben Flüssigkeitsmangel oder Infektionen die Einnahme unterschiedlicher Arzneien eine häufige Ursache dafür, dass alte Menschen in ihrem Denken, Erinnern und ihrer Orientierung eingeschränkt sind. Schätzungen zufolge sind bei einem Drittel der Altersdemenzformen Arzneimittel ursächlich oder haben eine verschlimmernde Wirkung. Der sogenannten medikamentösen Demenz kann zwar abgeholfen, zuvor muss sie allerdings erst einmal erkannt werden.

Die Analyse der verabreichten Medikamente ist daher wichtig. Außerdem haben die Ärzte mittlerweile mit der sogenannten Forta-Bewertung eine Übersicht, die aufzeigt, welche Arzneimittel in Bezug auf ihre Altersverträglichkeit als kritisch gelten. Laut Wehling handelt es sich dabei vor allem um Substanzen, die ins Gehirn eindringen und dort wirken können: Psychopharmaka, Opiate, Epilepsie und Parkinson-Mittel.

"Ohne Bewegung kann man ebenso wenig gut altern wie ohne eine gute Ernährung und soziale Kontakte", sagte Jürgen Bauer, Ärztlicher Direktor des Agaplesion Bethanien Krankenhauses Heidelberg einen anderen Aspekt auf. Bei Menschen ab 70 Jahren seien häufig Unter- und Mangelernährung zu beobachten, die mit Gebrechlichkeit einhergingen. Gebrechlichkeit wiederum führe zu Stürzen. Bauer rät zu eiweißreicher Ernährung, um die Muskulatur stabil zu halten, und zu ausreichend Bewegung. "Spazieren gehen allein reicht nicht."

Bei Diäten im Alter mahnt er zur Vorsicht, weil diese in erster Linie zum Schwund von Muskelmasse und damit zu Kraft- und Funktionsverlust führen. Allerdings: Wer adipös ist, hat nicht zwangsläufig mehr Substanz. Es schade also nicht, sich bereits mit um die Fünfzig einmal grundsätzlich mit dem Thema Ernährung und Bewegung als Anti-Aging-Medizin auseinanderzusetzen.

Die Fachgesellschaft ist zum vorerst letzten Mal in Mannheim zu Gast. Im nächsten Jahr wird der DGIM-Kongress wieder nach Wiesbaden in das neu gebaute RheinMain CongressCenter zurückkehren.