Mannheim. (oka) Es ist zwar bereits zwei Monate her, dass die Ausstellung "Mehr Grün für Mannheim" der Initiative SOS-Stadtbaum im Mannheimer Stadthaus zu sehen war, doch sie sorgte für einige Beachtung. Beim jungsten Treffen der Initiative im Kultur-Café Dankbar in G 7 wurden nun ein Buch und der Kurzfilm von Ulrich Schaefer zur Ausstellung präsentiert. Sie war eine historische Aufarbeitung: Alte Stiche, die in der Ausstellung zu sehen waren, machen deutlich, dass im 17. und 18. Jahrhundert in der Stadt viel mehr Bäume standen. Luftaufnahmen zeigen zudem, dass in vielen Bereichen gerade in den vergangenen 15 Jahren wegen Neubauten Grünflächen verloren gingen.

Für die Ausstellung hatte die Initiative Bürger außerdem dazu aufgerufen, Fotografien von Orten in Mannheim einzusenden, wo Bäume gepflanzt werden sollen. Die Idee zur Fotoaktion hatte Uta Nabert. Jetzt wurden den Gewinnern der Verlosung die Preise übergeben.

Klaus Bernd Schwennen vom Fachbereich Grünflächen und Umwelt würdigte die Arbeit der Initiative, die sich gegen Baumfällungen und für Neupflanzungen einsetzt: "Es ist schön, in Ihnen ein gutes Gewissen zu haben. Initiativen wie die von SOS-Stadtbaum haben dazu geführt, dass auf den Planken Linden erhalten wurden."

Ursprünglich wollten die Planer neue Bäume etwas weiter seitlich anpflanzen. Der Fachbereich habe eine Liste von SOS Stadtbaum mit möglichen neuen Standorten erhalten, es sei schon einiges umgesetzt worden. Andere Vorschläge werden laut Initiative im Herbst berücksichtigt. Schwennen betonte aber: "Man kann nicht jeden Baum retten."

Das Baurecht sei stärker als das Naturschutzrecht und die Innenverdichtung in Städten führe dazu, dass Grün verloren geht. Und bei Neupflanzungen wird ein Abstand von unter fünf Metern zu Gasleitungen als Gefahr gesehen. Generell müsse darauf geachtet werden, dass die Lebensgrundlagen der Bäume gut sind. An Straßen und in öffentlichen Grünanlagen befinden sich circa 85.000 Bäume, die in der Verantwortung des Fachbereichs liegen.

Ursel Risch, die Initiatorin der Bürgerinitiative, zeigte dafür Verständnis: "Wir wissen durchaus, dass Sie nicht immer so können, wie Sie wollen." Aus dem Kreis der etwa ein Dutzend Bürger gab es den Vorschlag, die Plätze vor der Kunsthalle und dem Theater zu begrünen. Das sei laut Schwennen ein Thema der Stadtgestaltung.

Kritik gab es, weil der städtische Räumdienst auf Straßen teilweise Salz gestreut habe, was in Mannheim nur auf Gefällstrecken und Brücken gestattet ist. Salz ist für Bäume schädlich. Schwennen erklärte, man sei s herauszufinden, welche Mitarbeiter sich nicht daran gehalten haben.

besonders freuten sich die Mitglieder der Bürgerinitiative allerdings über die Spende des Kultur-Cafés in Höhe von 555 Euro. Die Dankbar ist nämlich ein gemeinnütziges Kultur-Café und somit eine nicht profitorientierte Organisation. Die Macher geben alle Überschüsse an gemeinnützige Projekte im Mannheimer Umkreis weiter. Besucher des Cafés können mit bestimmen, welche Vorhaben gestartet werden. Monatlich werden die Gelder an die Institutionen übergeben.

Info: SOS-Stadtbaum ist am Sonntag, 29. April, im Grünen Zimmer der Klimaleitstelle der Stadt auf dem Maimarkt vertreten. Es werden Teile der Ausstellung gezeigt, zudem gibt es Infomaterial.