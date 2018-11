Mannheim-Neckarau. (pol/van) Auf einen 39-Jährigen hatten es Jugendliche am Montagmittag abgesehen, wie die Polizei berichtet.

Der Mann war gegen 12 Uhr in einem Einkaufscenter in der Angelstraße unterwegs gewesen. Als er vor einer Apotheke an zwei Jugendlichen vorbeiging, schlugen sie plötzlich mit Fäusten auf ihr Opfer ein, bis es zu Boden fiel.

Als ein Zeuge dem 39-Jährigen zur Hilfe kam, ergriffen die Schläger in Richtung der Straßenbahnhaltestelle "Friedrichstraße" die Flucht.

Wie sich herausstellte, hatte der Mann die beiden Jugendlichen zuvor dabei erwischt, wie sie an einem Fahrrad, welches vor dem Center verschlossen abgestellt worden war, versuchten das Schloss zu knacken.

Der 39-Jährige hatte die beiden angesprochen und ging dann weiter. Die Unbekannten ließen dann offenbar von ihrem Vorhaben ab und folgten dem Mann ins Foyer des Centers, wo sie anschließend auf ihn einprügelten.

Das Opfer wurde nach Angaben der Beamten durch den Angriff verletzt und suchte einen Arzt auf.

Ein Angreifer soll 16 Jahre alt und zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß sein. Er soll eine dicke Statur und einen Oberlippenbart haben. Er trug eine helle, cremefarbene, knielange Jacke und eine schwarze Base-Cap. Er führte zudem einen Rucksack mit sich.

Der zweite Täter soll 16 Jahre alt, schlank und 1,70 bis 1,75 Meter groß sein. Er trug eine schwarze, hüftlange Jacke und eine schwarze Base-Cap.

Hinweise gehen an das Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Telefon 0621/83397-0.