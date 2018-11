Mannheim. (RNZ) Ein Blick in die Künstlerseele, eine Einladung in das schöpferische Zwischenreich der Schlaflosigkeit, eine wilde Reise durch die Nacht: "Zwischenwelten lautet das diesjährige Motto des internationalen Figurentheaterfestivals Imaginale, die vom 18. bis 28. Januar in mehreren Städten Baden-Württembergs stattfindet. Einer davon ist Mannheim, dort sind die Stücke in der Alten Feuerwache und dem Studio des Jungen Nationaltheaters zu sehen, das sich im Turm der Alten Feuerwache befindet. Das Festival richtet sich nicht nur an Kinder und Jugendliche, sondern auch an Erwachsene.

Das Festival eröffnet am Donnerstag, 18. Januar, in der Alten Feuerwache Mannheim mit der Inszenierung "Konzert für eine taube Seele" vom Puppentheater Halle, welche die Zuschauer in ein Spiegelkabinett aus Menschen, Puppen und Musik führt. Im Zentrum der Inszenierung stehen Maurice Ravels Musik und die Ausnahmepianistin Ragna Schirmer, die Ravels Musik spielt und sie verkörpert.

28 Ensembles und Solisten aus elf verschiedenen Nationen - darunter Belgien, Israel, Libanon, Großbritannien und Norwegen - präsentieren in 32 Inszenierungen alle Facetten des Figurentheaters von Puppen- und Objekttheater bis in die Grenzbereiche zu Tanz und Film. Das Motto lädt ein zu theatralen Erkundungen zwischen Leben und Tod, Traum und Wachen, in die Klüfte und Untiefen des Imaginären und Halluzinatorischen. In ihren Inszenierungen entdecken die Künstler beispielsweise das Phantastische im Realen. Die Inszenierung "Babylon" des Stuffed Puppet Theatre aus den Niederlanden verquickt beispielsweise die reale Flüchtlingskrise mit dem fantastischen Kampf zwischen Gut und Böse: Der Teufel befindet sich nämlich auf dem letzten Flüchtlingsboot ins gelobte Babylon.

Auch Zukunftsszenarien nehmen einen breiten Raum ein. Ein quietschbuntes, schwarzhumoriges Bühnenspektakel über Nanobots, Cyborgs und das ewige Leben hat so beisilesweise das deutsch-israelische Künstler-Duo "half past selber schuld" mit "Kafka in Wonderland" kreiert. Die Künstler wurden durch die Teilnahme an der TV-Show "RTL-Puppenstars" bekannt. Die Inszenierung für Jugendliche ab 14 Jahren ist eine Mischung aus eigens komponierter Musik, Puppenspiel und 3D-Schattentheater. Futuristisch geht es auch bei "Pinocchio 2.0" zu. Das Berliner Ensemble Manufaktor lädt Kinder ab sechs Jahren ein in das Jahr 2084. Die Inszenierung verbindet eine dystopische Zukunftsvision mit einer fantasievollen Auseinandersetzung mit der Geschichte Pinocchios und den drängenden Fragen danach, wie wir heute und künftig mit Maschinen umgehen.

Info: Das Programm der Imaginale gibt es im Internet unter www.imaginale.de. Karten für die Alte Feuerwache sind unter Telefon 0621/2 93 92 81 erhältlich, für das Junge Nationaltheater unter Telefon 0621/1 68 03 02.