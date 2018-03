Von Olivia Kaiser

Mannheim. Mannheim als das "bedeutendste Handels- und Wirtschaftszentrum der Metropolregion Rhein-Neckar" stand bei der Verkehrsstudie zur Erreichbarkeit von Innenstädten, die die IHK Rhein-Neckar vor knapp zwei Wochen präsentierte, besonders im Fokus. Jetzt hat sich auch die Mannheimer Stadtverwaltung zu den Ergebnissen und Handlungsvorschlägen der Studie geäußert. Er habe von der Studie der IHK gewusst, erzählt Volker Böhn, Abteilungsleiter der Verkehrsplanung. Als Einmischung in die städtische Verkehrsplanung sieht er das nicht, sondern eher als Bereicherung - gerade dann, wenn sich Ergebnisse mit seinen Erkenntnissen oder Vorgehensweise der Stadt decken. "Es ist doch positiv, wenn die IHK bei ihrer Studie Handlungskonzepte vorschlägt, die wir bereits umsetzen, oder eine Umsetzung planen. Das ist eine Bestätigung, dass wir auf dem richtigen Weg sind."

Als Beispiel nennt Böhn die Empfehlung der Studie, die Infrastruktur für den Radverkehr weiter auszubauen. Bei der Radspur für die Bismarckstraße habe es damals kontroverse Diskussionen gegeben - auch die heimische Wirtschaft habe um den Verkehrsfluss der Innenstadt gefürchtet. "Jetzt gehört der Ausbau des Radverkehrs zu den empfohlenen Maßnahmen in der IHK-Studie. Gute Dinge werden eben ein paar Mal erfunden", sagt Böhn schmunzelnd. Und dass der Ausbau des Radverkehrs oder der öffentlichen Verkehrsmittel nicht auf Kosten des Autoverkehrs betrieben werden dürfe - eine der Kernforderungen der Studie - ist für ihn eine Selbstverständlichkeit. "Das machen wir doch."

Dass dem so sei, zeige die Umfrage von Besuchern der Innenstadt. Die hat ergeben, dass die Mehrzahl der Auswärtigen, die meist zum Einkaufen in die Mannheimer City kommen, die Erreichbarkeit als "gut" bewerten. Dass das Urteil der Lieferanten, die in die Innenstadt kommen, eher "schlecht" ausfällt, kann Mannheims oberster Verkehrsplaner nachvollziehen. "Das ist kein Zuckerschlecken. Aber man muss sehen, dass die Stadt die verschiedenen Interessen abwägen muss." Im Zuge der Plankensanierung und der dorthin führenden Seitenstraßen werde der Anlieferverkehr sowieso anders organisiert. "Da sind wir grade dran", so Böhn. Zu den Überlegungen gehört unter anderem die Bevorzugung von Elektrofahrzeugen. Natürlich gebe es immer Luft nach oben, aber im Vergleich zu anderen Städten seien die Verhältnisse für den Anlieferverkehr durchaus akzeptabel. Manche Ideen der Verkehrsstudie sorgen bei Volker Böhn aber auch für Verwunderung, beispielsweise die Forderung nach einem Wirtschaftsverkehrsbeauftragten, der bei der Stadtverwaltung angesiedelt sein soll. "Wir haben eine Baustellenbeauftragte, die mit großem Engagement bereits beim Bau des Einkaufszentrums Q 6/Q 7 tätig war und auch jetzt bei der Plankensanierung aktiv ist." Sie stehe unter anderem mit den Einzelhändlern und Vertretern der IHK in ständigem Kontakt. "Dabei herrschte immer eine sehr konstruktive Atmosphäre." Da also diese Position bereits ausgefüllt ist, könne er diesen Vorschlag nicht ganz nachvollziehen.

Momentan werde in Mannheim viel gebaut, da sei es nur natürlich, dass es verkehrsbedingt mitunter zu Verzögerungen komme, aber: "Das ist doch ein gutes Signal, wenn in unsere Stadt so viel investiert wird. Am Ende profitiert das Gewerbe davon." Für falsch hält Volker Böhn allerdings den Vorstoß der IHK Rhein-Neckar, das Anwohnerparken in die Tiefgaragen zu verlegen, um mehr Platz für Gastronomie zu haben. "Dieser Ansatz ist für die Stadtverwaltung ausgeschlossen. Wenn wir eine Form des Parkens in die Tiefgaragen verlegen, dann nur das längere Besucherparken", betont er. Mittlerweile sind zwar durchaus Parkplätze zugunsten von Außengastronomie weggefallen, dabei handelt es sich laut Volker Böhn aber ausschließlich um Kurzzeitparkplätze in der Kunststraße und der Fressgasse.