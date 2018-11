Mannheim. (rnz/van) Was für eine Nachricht: Hugh Jackman kommt nach Mannheim! Der Hollywood-Star geht 2019 erstmalig mit einer großen Musical-Show auf Welttournee.

Im Mai und Juni kommenden Jahres reist der Australier mit einer großen Show-Produktion und eigenem Live-Orchester rund um den Globus – im Gepäck die beliebtesten Songs aus den Kino-Blockbustern "The Greatest Showman" und "Les Misérables" sowie viele weitere Broadway- und Film-Hits.

Deutschland steht dabei gleich viermal auf dem Reiseplan: Jackman feiert den Auftakt seiner "Hugh Jackman – The Man. The Music. The Show."-World Tour am 13. Mai in der Hamburger Barclaycard Arena, anschließend wird er am 14. Mai in der Berliner Mercedes-Benz Arena auftreten, zwei Tage später, am 16. Mai, in der Lanxess Arena in Köln und am 21. Mai in der SAP Arena in Mannheim.

Hierzulande ist Hugh Jackman den meisten Menschen vor allem als Action-Held und Tough Guy aus Filmen wie "Password: Swordfish", "Real Steel", "Australia" und natürlich durch seine Rolle als Logan aka Wolverine in der Marvel Blockbuster-Reihe "X-Men" bekannt. Dabei versteht es "The Sexiest Man Alive", zu dem ihm das People Magazin vor einigen Jahren kürte, aber nicht nur meisterlich, auf der Kino-Leinwand zu überzeugen, sondern er ist auch ein großartiger Sänger und Tänzer, der trotz einer beeindruckenden Hollywood-Karriere immer wieder gern auf die Bühne zurückkehrt.

Der exklusive Vorverkauf für seine Welttournee startet am Mittwoch, 5. Dezember, 10 Uhr, bei Eventim, der Verkauf an den bekannten Vorverkaufsstellen beginnt am Freitag, 7. Dezember, 9 Uhr.