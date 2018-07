Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Für viele Bewohner der Mannheimer Neckarstadt ist der Herzogenriedpark Naherholungsziel und Gartenersatz. Ihr Interesse an der Erhaltung und Modernisierung des Parks ist hoch. Deshalb waren auch circa 70 Bürger der Einladung der SPD-Fraktion zu einem gemeinsamen Rundgang gefolgt. Joachim Költzsch, Geschäftsführer der Stadtpark gGmbH, war sich des hohen Identifikationsgrads bewusst: "Der Herzogenriedpark spielt als Sport-, Spiel- und Bewegungspark generationsübergreifend eine große Rolle."

Költzsch stand bei der öffentlichen Begehung Rede und Antwort zum Ist-Zustand und der Zukunft des Parks. Der sei aufgrund der Anbindung an die Stadtbahn-Nord mittlerweile auch für Besucher aus anderen Stadtteilen gut zu erreichen, betonte Költzsch gegenüber dem SPD-Fraktionsvorsitzendem Ralf Eisenhauer sowie den Stadträten Andrea Safferling, Heidrun Kemper und Reinhold Götz.

In der Neckarstadt macht man sich jedoch zunehmend Sorgen um die Anlage. "Der Park wird stiefmütterlich behandelt", fand eine Bürgerin. Deshalb sei sie heute gekommen. Die zentrale Frage lautete, was die externen Berater für den Herzogenriedpark vorschlagen.

Der Park-Chef erläuterte, dass die erste Konzeptidee besage, das Bewegungs-, Sport- und Spielangebot auszubauen, ohne dabei die bestehenden Ruhezonen anzugreifen. "Das sind grobe Ideen und Empfehlungen, nichts ist zum jetzigen Zeitpunkt festgeschrieben", stellte er klar.

Der Bauernhof gehöre fest zum Inventar - zumal man dort erst 120.000 Euro investiert habe. Ein knappes Drittel der für beide Stadtparks jährlich veranschlagten Betriebs- und Personalkosten, die Joachim Költzsch mit elf bis zwölf Millionen Euro bezifferte, würden in die Neckarstadt fließen.

Die Bürger trugen während des Rundgangs ihre Anregungen vor: Die Gastronomie müsste länger geöffnet haben und außerhalb der Parköffnungszeiten erreichbar sein, neben dem Sport- und Bewegungsaspekt sollten auch kulturelle und soziale Komponenten in die Planungen einfließen -beispielsweise durch einen Sinnesparcours oder Bildungsangebote ähnlich wie sie die Grüne Schule im Luisenpark durchführt.

Auch wenn der Anteil derjenigen, die wegen der Blumen kommen, unbestritten geringer sei als in der Oststadt, so wünschen sich Besucher doch auch im Herzogenriedpark hier und da eine schön angelegt Rabatte. Zumal die Hügelbeete mit Wechselflor aus Kostengründen entfernt worden seien.

Kritik, Anregungen und Ideen, die der SPD-Ortsverein Neckarstadt-Ost und die SPD-Gemeinderatsfraktion in einem Bürgerbeteiligungsprozess thematisiert wissen wollen. Das sagte Joachim Költzsch konkret zu.

Bereits in der ersten Oktoberhälfte soll zu einem ersten Workshop eingeladen werden. Im November und im Januar sind weitere Veranstaltungen geplant. Alle gesammelten Themen sollen laut Költzsch in einen Gestaltungsplan münden, der im März 2019 präsentiert wird. Das Gesamtkonzept könne jedoch nicht alle Einzelinteressen berücksichtigen. Stadtrat Reinhold Götz plädierte dafür, die Bürger nicht nur einzuladen, sondern aktiv auf Schulen, Jugendtreff, Senioreneinrichtungen und andere Stadtteilgruppen zuzugehen.

Bei aller Kritik an "ekligen Mülleimern" und Sanierungsbedarf an Spielgeräten und Wegen, brach eine Anwohnerin dennoch eine Lanze für die Grünanlage: "Für mich passt der Park so wie er ist. Meine Angst ist eher, dass er werden könnte wie der Luisenpark, der gerade kleine Kinder sehr einschränkt und ich ständig aufpassen muss, dass meine Tochter nicht in ein schön angelegtes Beet tritt."

Die Multihalle war bei dem Spaziergang bewusst ausgeklammert worden. "Sobald die Vorlage der Verwaltung zum weiteren Umgang mit der Multihalle vorliegt, erfolgt unsererseits eine neue Einladung", versprach Ralf Eisenhauer.