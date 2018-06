Von Harald Berlinghof

Mannheim. "Ja, wenn es sein muss, müssen wir da eben durch", sagt Karin Janze. Sie ist zur Vor-Ort-Information über die Baumaßnahmen an der Haltestelle "Universitätsklinikum" der Rhein Neckar Verkehrsbetriebe GmbH (RNV) gekommen. Die Straßenbahnhaltestelle wird im August saniert. "Dort sind die Gleise aufgrund der hohen Belastung durch fünf Bahnlinien, die sich hier kreuzen, nach zwölf Jahren teilweise stark abgefahren und müssen erneuert werden", erklärte RNV-Projektleiterin Eveline Herrmann. Für die unmittelbaren Anwohner und auch für Patienten des Klinikums ergeben sich durch die Nachtarbeiten zusätzliche Lärmbelastungen, bedauert man bei RNV und der Stadt Mannheim.

Um den Straßenbahnverkehr über den Zeitraum von fast vier Wochen zwischen dem 6. und dem 31. August tagsüber aufrecht erhalten zu können, soll praktisch ausschließlich nachts gearbeitet werden. An einigen wenigen Tagen wird die ganze Nacht zwischen 21 Uhr und 4.28 Uhr gearbeitet, an den anderen Tagen beginnen die Arbeiten um 0.05 Uhr und enden ebenfalls um 4.28 Uhr. Im ersten Bauabschnitt muss eine Weiche an der Haltestelle getauscht werden und im zweiten Bauabschnitt eine Schienenkreuzung ausgewechselt. Zuletzt werden noch 40 Meter Doppelgleise erneuert, was auch mit Asphaltarbeiten verbunden ist. Es werden nur die Schienen selbst getauscht, nicht der Betonuntergrund. Trotzdem müsse man erst einmal abwarten, was da zum Vorschein komme. Deshalb, aber auch um den Anwohnern zwei Pausen zu gönnen, finden am ersten (11. und 12. August) sowie am zweiten Umbauwochenende (18. und 19. August) keine Bauarbeiten statt. Sollte es jedoch Verzögerungen geben, könnten diese Wochenenden als Puffer genutzt werden.

Für die Autofahrer, die an der Baustelle vorbei müssen, wird in den ersten zwei Wochen jeweils eine Spur frei gehalten. In der dritten Woche allerdings müssen sie den ausgeschilderten Umweg über das benachbarte Stadtgebiet Wohlgelegen (Dudenstraße und Kaufland) nutzen. Die Zufahrt zum Klinikum wird aber während der gesamten Bauzeit für Krankentransporte und auch für Privatfahrzeuge, die Angehörige ins Krankenhaus bringen, frei gehalten. Die Kosten für die Baumaßnahme sollen bei rund 700.000 Euro liegen, so Herrmann. In der letzten Bauphase wird ein Busersatzverkehr eingesetzt. Fast gleichzeitig führt die RNV auch eine Baumaßnahme hinter dem Schloss und an den Ausfahrgleisen in der Möhlstraße aus. Man habe die Baustellen bewusst in die Ferienzeit gelegt, weil man dann mit weniger Verkehr rechnet. Im Vorfeld der Sanierung am Universitätsklinikum hat man Infozettel an ungefähr 100 in direkter Nachbarschaft liegende Haushalte verteilt.