Mannheim. (rnz) Der Gesundheitstreffpunkt mit seiner Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe in Mannheim berät Menschen, die an Selbsthilfe interessiert sind, und unterstützt derzeit circa 240 Selbsthilfegruppen bei ihrer Arbeit. Zentrale Bedeutung nimmt dabei die Vorhaltung von Räumen ein, in denen sich die Selbsthilfegruppen treffen und austauschen können.

Um die Rahmenbedingungen zu verbessern, hat der Gesundheitstreffpunkt im vergangenen Jahr das vierte Obergeschoss in der Max-Joseph-Straße 1 im Stadtteil Neckarstadt-Ost angemietet. Er nutzt die Räume gemeinsam mit Plus, der Psychologischen Lesben- und Schwulenberatung Rhein-Neckar.

Eine Auflage im Brandschutz mussten die Betreiber allerdings erfüllen, damit das Zentrum uneingeschränkt betrieben werden kann: ein zweiter Fluchtweg in Form einer Außentreppe. Die steht nun seit Kurzem. Die Dietmar Hopp Stiftung hatte die umzugsbedingten Kosten und die Kosten der Außentreppe mit 50.000 Euro unterstützt.

"Wir freuen uns, dass wir die Entwicklung dieses Zentrums für so viele Zielgruppen und Menschen, die sich auf vielfältige Weise engagieren, ermöglichen konnten. Es hat gebrannt, und wir waren froh, helfen zu können", sagte Carina Schneider von der Dietmar Hopp Stiftung bei der Einweihung der Treppe.

Bärbel Handlos, Geschäftsführerin des Gesundheitstreffpunkts, erzählte, wie gern Ratsuchende in die neuen Räume kommen. "Bei Ihnen ist es so schön, ich komme mir sehr wertgeschätzt vor, wenn ich zu Ihnen komme und man mir so begegnet", lobte eine Frau, die zur Beratung ins Gesundheitszentrum kommt.

Die neuen Räumlichkeiten sind barrierefrei zugänglich und ermöglichen es zeitgleich zahlreichen Selbsthilfe- und Jugendgruppen, sich zu treffen oder Veranstaltungen auszurichten. Im Haus selbst gibt es drei Arztpraxen, eine Logopädie- sowie eine Ergotherapie-Praxis und eine Apotheke.

Wie groß der Kraftakt für beide Organisationen war, den Umzug, die Arbeit und Kosten zu stemmen, verdeutlichten Florian Wiegand und Birgit Sandner-Schmitt als Vorsitzende der Vereine Plus und Gesundheitstreffpunkt Mannheim. "Wir danken der Dietmar Hopp Stiftung für ihr Engagement." Es sei Hilfe geleistet worden, als die dringend notwendig gewesen sei.

Im September findet eine offizielle Einweihungsfeier statt. Darauf freuen sich die Beteiligten, denn "das Feiern gehört auch dazu", waren sich alle einig.

Info: Weitere Informationen gibt es unter der 0621/33 9 1818 oder unter www.gesundheitstreffpunkt-mannheim.de